2024 ABF亞洲美學美饌職能創意大賞暨表揚10位模範母親

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為鼓勵青年接觸多元文化的創意美學與美饌技能，更進一步能協助青年職涯發展，在桃園市政府、桃園市青年事務局輔導下，由社團法人中華美容美髮技能協會主辦「2024亞洲美學美饌職能創意大賞」日前登場，共近750名選手齊聚一堂爭奪名次。

此活動主要動態競賽項目分別為SPC美髮競賽、頭皮調理作業、美容芳香舒壓作業、美后走秀、書畫家競賽、皮雕手工藝、動態調酒與侍酒服務、咖啡拉花與事茶禮儀等。該賽事邀請日本美容SPC GLOBAL組織弓弦亙、渡辺さん、高橋之子、任メイ與專業評審等6人來台共襄盛舉，一起將台灣選手職能向上提升。當日賽後安排一小時的多元創新職涯論壇，邀請5位成功經營者分享年輕人的職涯發展。開幕後以「心中有愛」為題，公開表揚10位模範母親。

社團法人中華美容美髮技能協會理事長邱帝皓表示，美學美饌產業屬於手技服務類，最重要的是人才與手技，因此一個好的競賽活動，須滿足二個要素：一、讓產業技術刺激與滿足消費者。二、讓技術人才透過公平競爭與技術昇級，看到希望。該活動也推廣至各大專院校，將年輕人的思想創意、競賽與產業相結合，提昇就業與創業，進而促進產業發展。

2024 ABF亞洲美學美饌職能創意大賞會場，各項競賽項目選手齊聚一堂。圖／社團法人中華美容美髮技能協會提供

更多活動相關資訊歡迎查詢「社團法人中華美容美髮技能協會」官網：http://abf.tw及粉絲專頁：https://www.facebook.com/abffb