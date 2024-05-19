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竹山國際茶道節 9天狂吸30萬人次 驚人經濟產值曝光

  • 中時即時 王煌忠
2024竹山國際茶道節，19日圓滿閉幕，9天活動吸引30萬人次共襄盛舉，帶動紫南宮周邊商機，創下逾2000萬元的經濟產值。（竹山公所提供／王煌忠南投傳真）
2024竹山國際茶道節，19日圓滿閉幕，9天活動吸引30萬人次共襄盛舉，帶動紫南宮周邊商機，創下逾2000萬元的經濟產值。（竹山公所提供／王煌忠南投傳真）

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為期9天的竹山國際茶道節，19日圓滿閉幕，今年共有53家業者參與，結合紫南宮參拜的人潮，吸引30萬人次的共襄盛舉，活動期間舉辦18場DIY活動，超過450位民眾親身體驗茶的製作過程，體現食農教育精神，同時帶動紫南宮周邊商機，創下逾2000萬元經濟產值，人潮活絡地方文化氛圍，也促進當地產業經濟發展。

竹山國際茶道節活動，結合地方業者推出「竹山茶韻風情小旅行」和「竹山茶香見學小旅行」的週末半日和全日遊程，由茶職人帶領，參加者親身前往茶園體驗茶葉的生產過程，並品嚐當地特色茶，感受南投縣竹山鎮的地方風情，共有來自22個國家、150位學生實際參訪，深度體驗茶文化的精髓，不管是採茶、揉茶還是DIY體驗，都讓外國學生留下深刻的回憶，用竹山茶與世界交朋友。

今天閉幕還邀請日本茶道師帶來精彩的展演，另由竹山鎮雲林國小的小茶師率領異國代表為竹山國際茶道節進行奉茶閉幕儀式，透過奉茶儀式，感謝活動的成功展出，並期待未來將竹山茶文化持續向國際行銷。

竹山鎮長陳東睦表示，今年的國際茶道節從開始到結束，致力於各種方式來推廣「竹山國際茶道」的精神，讓民眾可以更深入了解竹山茶的種植和製造過程，體驗茶的文化韻味，培養對茶葉及品茶的鑑賞力，遠從日本及韓國而來的茶道表演老師們，為大眾展現異國茶道、茶禮的重要性，也讓民眾從中深刻體驗不同文化中的價值和傳統。

陳東睦指出，感謝農業部及南投縣府的全力支持，讓2024竹山國際茶道節順利完成，同時更多人認識竹山的茶文化，有助於推廣國內優質茶葉，期待明年國際茶道節能更別出心裁，與國際接軌行銷。

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