綠光文學劇場《押解-菜鳥警察vs老扒手》星光熠熠

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綠光劇團臺灣文學劇場三部曲《押解 - 菜鳥警察 vs 老扒手》日前於臺北國家戲劇院隆重展開首演，暌違9年再度搬演，除了觀眾最期待的機智喜劇天王唐從聖、金鐘男配角黃迪揚驚喜重返，加上編劇吳念真也將親自挑戰六零年代火車上的經典職務角色，身為編劇的他排練現場振筆疾書「自己的台詞自己寫」，廣受粉絲期待。

唐從聖回鍋演繹老扒手「三翅」，自信滿滿地要觀眾期待：「三翅不是尋常的小偷，他的身手是飛賊，地位是俠盜，散發迷人魅力與非凡的領袖氣質」。與之交鋒的菜鳥警察則由黃迪揚詮釋，他自信表示：「九年後再挑戰這個角色，自己最大的不同是感官可以全部打開，感受對手要給我的資訊。」《押解》原著改編幽默文學大師段彩華的短篇小說，吳念真在多年前曾想拍成電影，輾轉改成舞台劇演出，當時很多人並不看好：「因為『文學』兩字直覺就是嚴肅、沈悶」，2015年首演時因故事生動、吸睛的舞台，成功吸引觀眾走入劇場。吳念真表示：「由於故事的場景幾乎都在一列行進中的火車裡，布景設計和影像全交由年輕世代的劇場職人完成，沒想到成果讓我既驚喜又感動！」

《押解》重現六零年代的老臺鐵場景，本劇導演暨編劇李明澤2000年就加入《人間條件》系列，期間擔任過副導、執行導演，是吳念真一拍即合的工作夥伴，自嘲飛機、戰艦、潛水艇都做過，火車當然也難不倒團隊：「七成場景在火車廂，車廂在劉達倫的設計下，呈現絕優的角度變化」，導演說為呈現蒙太奇般的電影場景感，製作團隊耗費苦工，包含影像老師王奕盛實際帶著工作人員搭著火車高雄到臺北往返錄製影像，「奕盛一直說想要嘉南平原大片的稻田，還要有平矮房，真服了他！」

除了舞台精彩可期，綠光劇團更從細節處打造完整的臺鐵氛圍感，包含月台廣播委請臺鐵播音員朱薇女士所錄製，19日晚場更有臺鐵公司董事長杜微化身神秘站長，而吳念真更將在十七場演出中驚喜亮相，首度挑戰車站站長；連舞台場景的車廂綠皮椅都是從臺鐵屏東潮州機場搬運的老件，搭配經典懷舊音樂，就是要讓觀眾回到六零年代，感受平快列車的車廂體驗！

《押解-菜鳥警察vs老扒手》以六零年代臺鐵平快火車為核心場景，描述菜鳥警察押解老練扒手的過程中，經歷各種雞飛狗跳的趣事。綠光劇團特別推出「鐵道專場 5折優惠」回饋給最辛苦的大眾運輸工作人員，全家或好友只要有一人是大眾交通相關從業人員或退休人員，包含計程車、公車、客運、捷運、臺鐵、高鐵、船運、民航等，購票即享5折優惠，且不限購票張數，售完為止，詳情請洽綠光劇團02-2395-6838，或上綠光劇團粉絲頁、兩廳院文化生活OPENTIX售票系統www.opentix.life。