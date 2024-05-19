百貨繁花節 花卉圖騰夏裝登場

繽紛的花卉元素在夏季是主角，百貨今年夏季以「花卉圖騰」時尚關鍵字，帶來多款花朵系列涼爽夏裝，並力邀日本知名攝影家蜷川實花展覽來台，也是該系列的全台首度展出，給予消費者絕美浪漫的盛夏光年。 新光三越今年力邀日本國際攝影藝術家－蜷川實花，將最新展覽系列《瞬間的永恆》帶到台灣，現於新光三越Diamond Towers登場，即日起至8月18日共展出三個月。此次展覽以「Floral Resonance花的共鳴」為主題，以極飽和且鮮豔高彩度色彩的花朵，來描繪人類與自然間美麗與短暫的關係，展覽分為沉浸式攝影作品展、數位藝術投影牆兩大展區，另新光三越也為此打造6款最藝術的獨家卡友禮，會員刷指定銀行信用卡單筆滿2000元，即可兌換聯名卡友禮。 而夏季最合拍的搭檔，絕對非美麗的花朵莫屬，新光三越以2024夏季時尚關鍵字「花卉圖騰」為主題，蒐羅多款花系時髦穿搭單品，首選推薦優雅好搭的en-suey優雅燒花傘狀長裙、鮮豔色彩的Grace Continental彩花復古洋裝等。 SOGO台北店即日起至6月3推出「潮夏生活」檔期，像是繽紛碎花連身裙、涼爽厚底涼鞋、抗UV遮陽帽、吸溼排汗的運動服飾等，皆祭出限量優惠。同時，SOGO復興館3樓大改裝也引進多家精品鞋款新櫃，其中來自義大利奢華潮鞋設計師品牌「Giuseppe Zanotti」，以極具雕塑感、寶石點綴的鞋跟和前衛時尚的運動鞋而聞名，已於5月18日盛大開幕。