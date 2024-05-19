天母SOGO國際美食節 道地、異國美食大集合

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即日起至6月3日，天母SOGO盛大舉辦國際美食節，集結中、日、泰、韓、義式等道地佳餚與異國美食。其中知名排隊日式烏龍麵「丸亀製麵」五月初在天母SOGO嶄新開幕，推薦經典暢銷人氣王豚骨烏龍麵，使用每日新鮮熬煮的濃郁香醇豚骨湯頭；還有即日起至7月9日「漢來海港」有期間限定的蟹黃蒸生蠔、焗烤松露香菇丸等限定新菜色。 來充滿異國風情的天母，不能錯過精緻西式下午茶，Sarabeth’s、成真咖啡、omocafé等皆推出午茶優惠，還能外帶義大利百年巧克力品牌Venchi、Häagen-Dazs冰淇淋、GODIVA新品冰品，在家也可體驗異國甜點滋味。 另外，天母SOGO也推出端午禮品預購大賞，集結13間知名飯店端午禮盒，不需排隊、一站式預購買齊。包括「台北遠東香格里拉」推出海陸香粽禮袋，內含鮑魚花膠蟹肉粽、磨菇牛肉粽、傳統南部粽和紫米奶黃流沙粽；蟬聯三屆米其林綠星的蔬食餐廳「陽明春天」，也推出嚴選素粽禮盒，精選五穀栗子粽與經典香菇栗子粽。另有精選晶華酒店、台北美福大飯店、北投老爺酒店、長榮礁溪鳳凰酒店、胡同燒肉、開丼、錦霞樓、祥和蔬食等名店的端午禮盒。