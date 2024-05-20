賴總統 今就職推動五信賴產業

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總統賴清德今天發表就職演說，台股迎來賴政府上台首個交易日，市場引頸企盼520行情持續發威，帶領多頭續航。國際資金不僅上周買超台股1,142億元，緊接著瑞銀證券「2024瑞銀亞洲投資論壇」27日起在香港開跑，後移師台灣舉辦「台灣AI企業日」，12家台廠將登場獻寶，後520行情將在賴總統談話的追求地緣穩定及高科技發展氛圍中展開。

520前一周，國際資金豪擲逾千億元銀彈助威台股，投信單周也買超164億元，激勵加權指數節節高升，屢屢刷新歷史紀錄，16日盤中最高來到21,515點，台股寫下歷史紀錄，裡子面子全拿。但最受關注的仍是賴清德520的就職演說，以賴的談話的大架構來看，他自就任前不斷釋出的台海和平訊號，已是全球穩定發展不可或缺的關鍵要素，且他宣示致力發展五大信賴產業AI與半導體產業，與扶植中小企業等，都被市場視為注入強心針。

在520後，台股還能不能繼續容光煥發，市場都在期待。近期除了輝達22日公布財報，緊接著報到的大型外資論壇雖不在台灣舉辦，仍可望讓國際機構法人發掘更多台股的好，討論度瞬間拉滿。2024瑞銀亞洲投資論壇，是瑞銀與瑞信合併後首度重新主辦，27日起在香港舉辦為期一周；本次主要議題覆蓋通膨、政策、增長與改革四大面向，當中更深入探討生成式AI與新能源崛起等二大產業焦點。

其中，通膨是牽動全球經濟前景的重中之重，儘管美國聯準會（Fed）部分官員對降息、升息觀點不一，造成市場雜音，然通膨數據、Fed降息預期等，不但是賴政府接棒上台後繞不開的變因，各國均密切關注。影響所及，各國企業的獲利增長力道，獲得的關注也絲毫不遜色，高盛證券預估，亞洲不含日本指數企業2024年獲利年增率為18％，區域內市場以台灣的22％、南韓的75％，是唯二更突出代表，就此看來，台股的後520行情少不了基本面撐腰。

生成式AI 成台股要角

在產業焦點方面，外資論壇將深入著墨的生成式AI與新能源崛起，都與台灣產業發展密不可分，AI入列新政府五大「信賴產業」，新能源崛起包含能源轉型的議題，更是賴清德施政核心。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪針對AI產業指出，生成式AI問世之後，台股相關供應鏈成為股市要角，激勵以半導體產業為主的台股表現亮眼。今年全球主要指數中，台股漲幅高達18.56％，僅次於費半指數的20.17％，520後能否超車攻上首位，市場都在看。

此外，瑞銀亞洲投資論壇尾聲將在台啟動「台灣AI企業日」，報名的國際機構法人爆棚，瑞銀將帶領客戶於5月31日與6月3日與12家指標級台廠展開小組座談，台系供應鏈代表有：高力、譜瑞-KY、義隆、力成、奇鋐、群聯、創意、鴻海、嘉澤、祥碩、欣興、川湖。