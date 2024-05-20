賴總統520就職演說 釋出善意 追求兩岸和平共榮

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新政府新挑戰

第16任正副總統20日就職，總統賴清德將以「打造民主和平繁榮的台灣」為題發表就職演說，備受國際矚目的區域事務及兩岸上，賴清德將釋放具體善意，表達不卑不亢維持現狀的政策立場，訴求兩岸一起追求和平共榮。他並強調，台海和平已是全球穩定發展不可或缺的關鍵要素，更是國際社會高度的共識。

賴清德520就職演說，黨政人士19日晚間透露其中主要三大部分架構，一、秉持人民利益至上，國家優先對應國會新局；二、強化民主韌性，結合民主盟友，持續擔當區域和平穩定的貢獻者；三、積極貢獻世界，不卑不亢維持現狀，追求兩岸和平共榮。

黨政人士說，民進黨執政即將進入第三個任期的開始，賴將表達依循蔡英文總統的「四個堅持」，以及他向國人承諾的「四大和平支柱」化為具體行動，帶領台灣向著穩定可信賴的新未來繼續前進。

演說中，賴清德將談及台海和平已是全球穩定發展不可或缺關鍵要素，更是國際社會高度的共識。他將宣示以持續推動台灣民主和平繁榮現狀為己任，致力發展五大信賴產業AI與半導體產業，並扶植中小企業、促進經濟包容性成長等，承擔責任，積極貢獻世界。正因台灣在全球經濟與地緣穩定都扮演不可或缺的角色，對兩岸交流合作，賴清德將釋放具體善意，不卑不亢維持現狀，訴求兩岸一起追求和平共榮。

賴清德說，未來將回應民意期待，持續帶領國家在對的道路向前行。面對三黨不過半的國會局勢，他也表達未來推動各項政策及法案，將以人民利益至上，以國家為優先。

強化民主韌性方面，賴清德將從中華民國台灣的民主歷程，談及民主團結、民主治理、民主和平等行動，對內承諾持續推動18歲公民權等，強化台灣民主韌性；至於面向世界的態度，他延續選舉主軸要讓台灣成為「民主世界的MVP」，以價值外交，結交理念相近的盟友，攜手面對現今複雜的地緣政治情勢之下，來自中國的各種軍事外交手段施壓。近期中國在國際間展開對台法律戰攻擊，賴清德將重申，台灣會持續成為區域和平穩定的推動者，並與民主世界站在同一陣線，成為世界共同體不缺席的一員。