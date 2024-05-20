分析｜新政府上路 面臨六大挑戰

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520新舊政府交接，開啟賴清德政府時代。雖喜迎第16任總統、副總統就職，但國會上周五的全武行，為日後賴政府施政埋下隱憂。兩岸與外交、能源、經濟、房價、勞健保財務改革等五大議題、六大挑戰橫亙當前，形象派的賴清德扛起千斤重擔，今起踏上這艱鉅的道路。

面對國會的朝小野大，藍白陣營聯手夾殺，賴政府處境不難窺見。上任後首道課題即赴立院國情報告，這不但寫下憲政新頁，也可向國會遞出橄欖枝。只是上周五國會亂象已凸顯，賴政府施政會處處受掣肘，如何「訴諸民意」爭取支持，團結台灣，國人都在看。

賴政府上任後的兩岸、國際關係發展，是外界最憂慮的。賴清德雖在各種場合釋出會維持兩岸和平現狀，在對等尊嚴前提下，願與中國大陸良性對話，維持蔡英文不挑釁、不躁進基調可以預期，但兩岸破冰複雜度已拉到最高點，且大陸方面仍將持續挖撼動我邦交國，如何讓民主同盟夥伴成為台灣在亞太區域的後盾，對新國安團隊在權衡大局的能耐是重大的考驗。

在國內議題方面，卓內閣的百日新政具有新人新政的指標意義。其中「拚經濟」是賴清德首要主軸，賴曾揭示，國防和經濟是支撐台灣的二大支柱，他在520之前走訪五大信賴產業、傳統及新創產業，未來如何拚經濟再揮棒交出亮眼成績，有待卓內閣這支行動AI內閣勁旅端出創意。

值得一提的是，卓內閣團隊逾十人為無黨籍，陣容令人耳目一新，大膽啟用企業界及學研界人士，工商團體高度期許接地氣、更具智慧和膽識。惟這些政治素人並無政治或行政歷練，能否通過國會震撼教育，也有待考驗。

而民眾及產業界最關注議題是能源及供電，目前風機累積裝置容量達2.37GW，今年海上風機座數將超過300座。但風電3-1、3-2期開發面臨諸多成本上漲的挑戰，進度延宕，光電也處無地可用窘況。賴政府首先要拆彈就是核能延役、以核養綠，這攸關填補供電缺口，讓產業及外資安心，更影響淨零減排成效，如何務實盤點能源結構，有待主事者的決心和智慧。

低薪高房價，還有勞健保財務問題，也都是內政的重中之重，排名民怨前幾大議題，賴清德在政見中，信誓旦旦要投資社會、青年世代，倘若低薪及高房價問題無法讓人有感，勞保及健保財務持續惡化，民意恐會在2026期中考反映。

新政府百業待興，法案、政策、人事都面臨朝小野大的困局，如何化解朝野衝突，端出有利社會福祉的政策，是全民對新政府的高度期待。