520後行情擁五大利多 操作關注四焦點

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520後行情不看淡，台股表現將回歸基本面。對台股持續走揚行情，法人表示有五大利多撐腰：一、上市櫃公司股價百元以上家數衝417家、創歷史新高；二、多數籌碼歸屬於法人手中，三大法人連四周買超台股；三、MSCI台股權重兩升一降；四、上市櫃公司單季稅後純益達8,738.6億元；五、美股今年獲利預估成長等，預期後市有望維持高檔盤堅格局，5月底前指數區間介於20,883至21,700點。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、統一投顧總經理廖婉婷、台新投顧副總黃文清等投資專家看法，五大利多支撐之下，520後行情不看淡，多頭格局架構下，台股有望維持盤堅向上震盪走勢，而本周操作策略可關注四焦點：

台股本周操作策略盯四大焦點

一、520就職演說內容與後市連動產業，具政策利多加持之產業有望具長線表現；二、五檔規模總計高達1,930億的台股ETF換股，規模高達1,850億元的元大台灣價值高息將更換21檔成分股，被納入的成分股有望吸引買盤動能。檢視元大台灣價值高息最新持股檔數增至71檔。在新增的個股中，玉晶光、華立、新日興、京鼎、南寶、天鈺、台表科等，目前持股張數皆尚在千張以下（占比重約在0.15至0.03％之間）。

三、輝達在23日清晨公布財報與後市展望，其股價走勢將影響台股電子族群表現；四、海內外法說會：富邦金、國泰金、宏碁、神達等34家上市櫃公司於本周陸續舉行法說會，影響個股後市表現。

陳奕光指出，在利多支撐之下，台股多頭格局架構短期內不易被破壞，將延續盤堅格局，目前籌碼歸屬於法人手上，下檔支撐會較強勁。

檢視籌碼面，台股上周獲得三大法人同步買進、全周買超1,333.3億元，外資狂敲1,142億元、為去年11月起漲以來單周買進最大量，投信買超164.3億元，自營商買超26.7億元；三大法人連續四周買超，支撐加權指數突破層層關卡，周線連四紅、累計上漲1,731點、漲幅8.8％。