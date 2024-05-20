支持台灣離岸風電投融資 CIP彰芳西島慶賀團 大陣仗

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CIP的彰芳西島風機安裝完工慶典22日舉行，慶賀團日內將抵台，除CIP基金創辦人、大股東，還有歐美與亞太大型金融機構投資人董總、本土供應鏈董總出席，含金量逾數千億美元高層齊聚台灣，見證離岸風電新里程碑。此外，將有七家國際媒體來台，大外宣CIP在亞太地區風電成就。

彰芳西島完工慶典是亞太金融界2024最大盛事，風場總計有七個國家主權出口信貸擔保，準時完工對我國際形象影響深遠。22日一早彰芳西島的股東CIP、泰國石油及CIP背後多家丹麥軍公教退休金等投資人約40人一行將赴台北港世紀風電，見證水下基礎供應鏈投資規模。知情人士說，外資機構投資人能否對台供應鏈產生信心，對支持台灣離岸風電風場投融資具指標意義。

彰芳暨西島離岸風場獲配容量為600MW，規劃建置62座離岸風力機組，目前約1/3即22支已併網，其餘近期取得電業執照，力拚全場商轉。另，CIP和中鋼合作的中能風場獲配容量300MW，共需安裝31座風機，首座日前已安裝，將力拚9月全部完成安裝，2024年底完工併網。

而亞太及歐美共有27個大型金融機構高層在丹麥哥本哈根基礎建設基金創辦人率領之下，偕同CIP旗艦基金負責人、丹麥軍公教退休金執行長，及丹麥前三大退休金執行長跟財務長將抵達台灣，外銀有法國東方匯理銀行、法國外貿銀行、興業銀行、星展銀行、德意志銀行等14家董總，還有丹麥、德、日、挪威、英國等出口信貸高層來台，以上機構含金量逾數千億美元。

知情人士說，在風電3-1、3-2期開發案陷困難之際，這些高層抵台意味力挺CIP參與投資台灣離岸風電，而CIP創辦人等在台期間除至世紀風電台北港廠區參觀，也將出海見證CIP在彰化外海開發成果。