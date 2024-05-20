彭金隆上任 接壽險業兩急務

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金管會主委彭金隆20日上任，壽險業者急迫希望解決的兩大難題，一是日益沈重的外匯避險成本，希望借到第一桶金充實外匯準備金，以代替部分傳統避險；二是2026年要接軌新清償能力指標（ICS）的配套措施，僅剩約一年半時間，多家壽險表示喘不過氣，希望爭取更多的台版紓困制度。

據了解，壽險公會理事長陳慧遊周末發給壽險公會成員內部信，提及壽險公會將代表業界向金管會報告，與主管機關溝通。國泰人壽是標竿，在試算ICS過關上沒有問題，但其他壽險同業「試算不過的所在多有」，為不讓隊友落隊，陳慧遊表示，會將保險局的期待放在心上，然後從壽險業者角度出發，讓新主委審酌，達成厚實資本、增強民眾信賴為目的。

陳慧遊強調，不是「爭取寬容」，合理的目標是大家一起努力，不合理的目標才需要寬容，過長的監理寬容，好比沒有犯罪卻一直給予緩刑，社會觀感不佳。彭金隆日前與金控高層有約，也有三大金控表達ICS配套急迫性，希望壽險業集思廣益，一起找到更好的答案，不要再產生更多的問題壽險公司。

彭金隆上任，正逢美國聯準會遲不降息、國際市場瞬息萬變、台股持續創新高，新台幣5月15日及16日二天急升2.95角，壽險兌換損失「直線上升」，若增加避險比重，一年將有3,000億元到4,000億元成本如同扔到水裡，因此，壽險公會將協助壽險業者降低避險成本當作今年第一要務，已準備好外匯準備金新方案，等彭金隆一上任就送案。

壽險公會將建議能快速累積外匯變動準備金的方式，同時拉高沖抵比率，有利各公司逐步降低避險比重，就等彭金隆一上任、5月底前建議案送進金管會，可望成為彭金隆上任後第一項需拍板的利多政策。其次是壽險業2026年接軌ICS已近收尾，某家大型壽險公司內部計算，在2025年底前就需增資逾千億元才可能達標，也有多家表示試算未過，都需要增資，壽險業內部傳出是「可再延後接軌」、「或不需要每家都適用同一標準」，建議金管會訂出差異化管理的可行性。