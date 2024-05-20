金融圈五大政策 待彭金隆定案

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壽險業兩大難題急如星火，但主管銀、保、證及資本市場的金管會主委彭金隆，還有五大政策上任後也急需定案，包含當沖降稅常態化、調降金融營業稅、虛擬貨幣專法、大股東干政、個人投資儲蓄帳戶（TISA）等，尤其嚴管大股東干政已引發部分金融業反彈，及當沖降稅常態化、TISA更是在金融業長年未解的政策。

月初彭金隆展開的請益之旅，券商公會就提出當沖降稅常態化。先前財政部認為租稅優惠常態化，違反納稅者權利保護法規定，後金管會決定向財政部提出延長五年建議，但證券業者的期盼是走向常態化，此案將是彭金隆上任後須與財政部繼續協調的政策。

銀行公會極力爭取調降金融營業稅，金融營業稅2％撥入金融特別準備金，及需要充實國庫，總稅率拉高到5％的部分，將在今年底落日，日前金管會已向財政部提出建議，希望從5％降到2％，且已累積在金融業特別準備金約2,000億元，不要收回國庫。彭金隆上任後，預計仍要與財政部溝通，決定此案能否依此建議送政院。

投信投顧公會爭取台版個人投資儲蓄帳戶（TISA），即投資額外的報稅扣除額，被財政部以不宜用稅賦獎勵特定產業，連年闖關失敗；但業者期盼政府能夠比照大陸、日、韓等，提供投資帳戶誘因，培養國人靠自己投資累積退休金的習慣。

另金管會日前已委外研究虛擬資產專法將在9月出爐，屆時彭金隆將決定立法與否，及可能的管理方向與草案內容。

至於嚴管金融大股東干政，金管會去年4月預告金控法修正草案，對大股東干政增訂可處最高5,000萬元罰鍰、限制其表決權、限制或者停止其直接、間接參與公司經營、或命其限期內處分持股，但預告期間金融業反對聲浪大，最終只保留最高罰5,000萬元罰款。此案去年送行政院卻沒完成討論，彭金隆上任後必須再次送政院討論，是否會繼續推動？以及除罰鍰外是否還會希望有其他限制手段，備受金融圈關注。