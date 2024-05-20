財劃法今審議 地方開搶財源

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立法院提案釋出財源規模推估

攸關地方財源統籌分配稅款母法《財政收支劃分法》長達25年未修，在野黨磨刀霍霍在520新內閣上任第一天，立法院財政委員會已排定修《財劃法》，力拚這會期完成闖關。朝野各黨團、立委共提出14案，財政部表示，依黨團及立委提出的版本，釋出財源規模推估，將增加中央釋出財源333億元～5,777億元。

《財劃法》最後一次修正為1999年，這25年來多了四個城市升格為直轄市、稅收上也有極大變化，「修法」呼聲不斷。隨新內閣520上任，財政委員會在同日排定審查《財劃法》修正草案，財政部長莊翠雲將列席備詢。

依據財政部提出的書面報告，對各政黨、立委提出的版本，強調稅課收入應兼顧中央與地方財源垂直分配，以及各地方政府之間水平分配的公平性。

在涉及增加中央釋出財源方面，財政部推估將增加中央釋出財源333億元～5,777億元，認為若中央大幅釋出財源，恐影響國防及推動社會福利、重大建設等支出預算財源籌措，排擠對地方政府的補助。

在涉及調整稅收直接分成方面，財政部有三大回應，首先關於提高營業稅及營利事業所得稅直接分成比例，鑑於各地自然環境及工商發展條件不一，稅源分布不均情形顯著，擴大稅收直接分成之財源，恐拉大本已不均之地方財政差距，無法透過調盈劑虛達成區域均衡發展。

其次，有關劃一直轄市、市及鄉（鎮、市）遺產及贈與稅分成比例一節，鑑於該稅分成比例之修正，涉及對市及鄉（鎮、市）財政之影響，允宜審慎評估。

菸酒稅的部分，有關調整菸酒稅分成比例一節，與先前行政院版規劃方向相同，至於菸酒專賣改制對金門及連江二縣財政造成之影響，修法時將納入考量；惟分配比例宜視整體分配機制研議結果酌定；財政部明確否定有關菸酒稅全數直接分成地方的想法。對各地方政府間的分配部分，財政部僅鬆口有關中央普通統籌稅款分配公式增訂基礎建設落後程度、工業與科技業碳排放情形、高污染產業貢獻等分配指標，因部分地方政府也有類似建議，將適時徵詢地方政府意見後，訂定明確指標。