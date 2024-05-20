挺新創 賴政府每年將注資1,500億

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520賴清德總統就職，行政院卓揆團隊肩負重責，核心政策之一台灣新創投資每年1,500億元，將培育新世代的「台灣新創100大」迎向國際。

創投公會理事長邱德成表示，創投資金深化產業界的投資影響力，2024年適逢創投引入台灣40年，創投公會正啟動「新創100大」計畫，集氣50家創投機構、最知名50位創投業者，從創投視角選出最具潛力的100家新創企業，也要讓賴政府規劃的每年1,500億元投資目標，「有合適的標的，投的下去！」

而新任行政院秘書長的前國發會主委龔明鑫，之前與矽谷AI Fund合夥人吳恩達（Andrew Ng）合作AI標的之創投基金，用國際合作補強國科會晶創計畫未來十年投入3,000億的行動力。公股行庫之一的合庫金控，旗下合庫創投本周將與英國在台辦事簽署創投投資備忘錄（MOU），規劃投資1,000萬英鎊於英國新創企業，亦有意為台灣新創找尋國際合作對象。

國發基金向來是國內新創事業的第一桶金，惟根據國發基金季報資料顯示，其中的「創業天使投資方案」在去年第四季、今年第一季的投資成效不多，截至去年第四季共投資257家、35.57億元；加上國發會將新創輔導重點於拓展國際商機，資源集中在22家指標型新創NEXT BIG。

依據龔明鑫原訂計畫，今年國發基金將成立東南亞投資基金，輔佐新南向政策，作法類似「中東歐投融基金」。另一項則是增加對創投業的投資，目前正在完成程序與矽谷AI Fund的合作創投基金。

國發基金有許多項目可以注資該創投基金，可依循創投國家隊台杉投資六項投資的「重要新興事業投資」計畫，或是針對創投基金的「加強投資創業投資事業計畫」，前者將沒有資金上限的問題，如國發基金已投資台杉逾50億元；後者可則以AI Fund的實收資本額或實際募資規模之30％為原則，最多不得超過新台幣10億元。