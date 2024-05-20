中央延宕地方20年 台知計畫 將14度闖關

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不亞於桃園航空城、南鐵東移、大埔徵收案的國內大型爭議開發案「台灣知識旗艦園區（璞玉計畫）」延宕20年，將第14度闖關內政部都委會、排定21日舉行「新訂台灣知識旗艦園區特定區計畫案」專案小組會議。不過，知情人士分析，本案若要順利進入大會審議，各方意見須先達明確共識。

隨竹科三期案納入桃竹苗大矽谷計畫，並順利通過內政部都委會審議、進入土徵評估後，新竹縣府加快推動「五支箭」之一的台知計畫；立法院內政委員會3月臨時提案通過，應於二個月內召開會議以加速推動，內政部也隨即召開第14次專案小組會議。

立委認為，本案是「中央耽誤地方」，致國家重大建設計畫一直延宕未決，自民國93年政院以建構

一個知識經濟的學習型區域為目標的「台灣知識經濟旗艦園區」核定為國家重大建設計畫以來，歷時20年、共召開13次專案小組會議，卻重複討論計畫定位、地主意願與調查、農耕需求確認、計畫公益性必要性等形同空轉。

台知園區原由交大負責規畫，計畫面積446公頃，推動初期就遭到公民團體和部分地主抗爭，後經協調先在98年經內政部都委會審議通過、並由竹縣府補辦公開展覽程序，卻陸續收到眾多反對陳情意見，歷任新竹縣長均努力協調；為停止計畫空轉，現任新竹縣長楊文科積極研議可行方案，包括排除反對者土地不納入徵收範圍、無法排除採原地保留，並將面積縮為435公頃、實際徵收419公頃，也調整交大用地位置等。贊成開發促進會認為，台知計畫可為竹北市整體發展及支持產專區開發增加稅收及工作機會等，且當地絕大多數居民同意開發；反對團體則強調計畫內土地現況為非都市特定農業區，優良農田不宜徵收，認為其徵收不符合公益性及必要性，質疑有炒作土地之嫌。