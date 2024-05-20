區段徵收 9成地主領抵價地

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近年來，區段徵收土地總是引爆爭議，內政部統計發現，近十年全國區段徵收土地，有94.11％的土地所有權人選擇申領抵價地作為開發補償，大部分的地主認為留有土地價值遠大於領取現金補償。

內政部說明，區段徵收是國家在確保徵收公益性及必要性的前題下，實施建設及開發新社區的重要方式，透過區徵，政府可取得所需建設用地，而民眾除可選擇領取現金補償外，也可選擇申請領回抵價地，共享開發後優成果，也能維護財產權益。

內政部統計，自2013年至2022年全國公告辦理區段徵收地區，土地所有權人申領抵價地比例平均高達94.11％，除2013年、2018年及20019年低於90％以下外，其餘各年度均在93.56％～99.46％之間，顯示土地所有權人對於以抵價地作為補償方式接受度較高，大部分的地主仍選擇繼續留在開發區內，共享未來開發成果。

內政部表示，申領抵價地是在徵收公告30日期間，地主要向縣市政府表態領地、或領補償費；當民眾領地的比例越高，縣市政府（需用土地人）所要支付的補償費越少，但只是降低了開發前期的支出，未來開發後須將可建築用地優先分配給地主，剩餘可處分的土地也會相對減少。

以財政來看，雖然縣市政府（需用土地人）前期支出成本降低，但後續回收「開發總費用」時，可處分變現的土地也會減少，一旦面積減少，就得以較少的面積去支付整個開發案需要的費用，後續標售土地的處分單價也會隨之拉高。