環境部長 彭啟明：淨零政策 台灣需要好蘿蔔

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環境部長彭啟明520正式就職，第一個面臨的就是碳費徵收的挑戰。他在接受本報專訪時表示，台灣推動減碳是用碳費當棍子，但沒有紅蘿蔔，碳費這根棍子打了也還不痛，因此落實目標要另外找新的方法，他觀察國際上的措施，以美國的租稅抵減、日本發行氣候債券是兩個值得參考的例子，將指派環境部官員赴日本等地考察、吸取經驗，來找出並推動適用於台灣的蘿蔔政策。

彎道超車 從新途徑中找新路

彭啟明強調，排碳有價時代真的來臨了，他從民間來，接觸過很多的企業，了解到不少企業內部碳定價都比政府徵收的碳費高。目前的問題究竟是碳費的徵收不夠？還是誘因不強？所以他進入體制內，要想出辦法讓棍子、蘿蔔一起發揮效用。

彭啟明盤點過國際上的減碳工具，主張必須取經美國與日本的做法。美國去年通過降低通膨法案（IRA），透過租稅減免、政府公共建設投資，讓企業有較強的減碳誘因，並善用財稅工具將碳有價化，目前這項法案，已讓美國的綠能產業吸引約3,900億美元的投資；日本則是發行氣候債券，2月發行至今規模就多達8,000多億日圓，預計要發20兆日圓，把未來碳價格的價值，先拿出來投資在企業減碳上，這樣的綠色轉型，是一種非常聰明的邏輯。

彭啟明進一步說，這兩種方法截然不同，必須要長期觀察，並研議哪一種適合在台灣推動，若台灣要彎道超車，就必須從這些創新工具中，找到新的道路。但他也強調，現階段台灣已推出獨步全球的碳費制度，這應該是台灣比較習慣的邏輯與做法，既然如此，就應該盡快上路。

健康碳產業 有感誘因勝無感懲戒

美、日的做法在彭啟明眼中，比較偏向「蘿蔔」性質，而台灣的碳費則像根棍子，「我常常形容，這棍子還只是免洗筷」，從市場經濟角度來看，提供企業蘿蔔比棍子好，總量管制的碳交易，才能讓市場孕育出健康的碳產業。

產業界憂心台灣獨步全球實施的碳費制，能否與國際接軌，彭啟明坦言，「碳費的確是滿特殊的手段」，但其實每個國家都可以設計自己的制度，只是在國際上溝通、協商時，「需要有一點解釋的能力」，他對此並不擔心，相信一定可以做到跟國際接軌、也一定可以在歐盟CBAM獲得抵減。

至於環團對於高碳洩漏的企業還可享有2折優惠的批評，彭啟明說，這個係數是參考歐盟碳邊境調整機制（CBAM）訂定，以及新加坡、日本、韓國等類似的係數，但社會大眾不了解，台灣過去也沒有經驗。所以他上任後，將請環境部次長施文真6月率團赴新加坡、日本考察，把這些計算方式先搞清楚再說。

外界也關注碳費是否能與台版CBAM一起上路？彭啟明說，現階段全世界只有歐盟與英國在推動CBAM，而台版CBAM已由環境部氣候署研議可行性，這不是馬上要動工的事，可以先研議、考察其他國家的推動現況後再說。