「依法邁向非核家園」 彭啟明：未來的核能 不能解決現在的問題

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520新內閣就定位，環境部長彭啟明直言，不論是新型核電、還是核融合，發展都需要10～20年的時間，「未來的核能是沒有辦法解決現在的問題」，作為環境部長，現階段就是遵循《環境基本法》朝非核家園的路邁進，關於核能，也絕對堅守安全與環評共識。

對現有核電廠是否延役，彭啟明強調，強大的民意支持是很重要的關鍵，目前沒有接收到任何來自內閣的指示，要做延役的準備。

彭啟明暢談核能議題，態度開放、語帶堅定，作為環境部長，他絕對會遵循《環境基本法》，朝向非核家園的路邁進，未來若真的有任何能源結構的改變，也一定會堅持核能安全和環境影響評估，獲得全民共識才能避免出現大型陳抗。

彭啟明透露，去年COP28他曾以民間人士的身分，去仔細研究核能館，當中包含核融合和核分裂以及小型模組化核反應爐（SMR），都逐一對談與了解，發現SMR至少五年後、快的話也要道2029年才會有一個商轉，而核融合還在測試，台灣若要開始用，首先要花錢編預算，等到實際引進技術，可能是十年後的事。

彭啟明因此認為，「未來的核能」是沒有辦法解決現在的問題。他認為，新政府上任，能源政策應以「開放政府」的思維，讓民眾了解台灣能源結構的規畫和供需推估，各界真正關心的是能源規畫、能源結構到底夠或不夠，「現有核能占比極低，若認為不夠，難道用了核能就一定夠？」。

至於核三廠除役倒數，引發台灣現有核電廠是否延役的議論，彭啟明說，需要強大的民意支持才能避免衝突，觀察日、韓或歐洲，不同國家有不同的習慣氛圍，如芬蘭背後是8比2或7比3的民意支持，若是6比4或5比5，政策推行的衝突就會很大。