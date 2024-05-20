「任內不犧牲任一方」 彭啟明：拚經濟也拚減碳 樂觀資方、環團共榮

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新任環境部長彭啟明出身於民間，被視為立場偏向資方，如何與環保團體互動頗受矚目。對此彭啟明倒是相當的樂觀，他認為，資方與環團不衝突，台灣要有資方經濟才會蓬勃發展，也同時需要環團的鞭策，才有前進2050淨零轉型的力量，身為環境部長確實會夾在資方與環團之間，但他不認為雙方都沒交集，應該可以做到共榮不衝突，彭啟明還承諾，他任內絕對不會因為任何一方、而去犧牲另外一方。

彭啟明同意他以往的身分，代表某一方面的資方，但反覆強調，「資方」與「環保」這兩者應可找到衝突之外的新選項，例如他個人的生活型態相當環保，熟識許多科技人士的生活模式，甚至比大家想像中還要力行環保。

深信台灣社會已進步到「環資不衝突」階段的彭啟明，上任前拜訪了許多環團，即使如此，未來他也不會期待被當作環團的人，但希望「環團就是我的力量」，台灣的環境、氣候保護，要靠環團不斷的鞭策才能往前走。

彭啟明強調，台灣要走2050淨零轉型的路，單以環境部的力量是沒有辦法走順的，各產業都需要轉型，他理解環團的聲音、也會張大耳朵聽，還會以環境部長的力量，看是否能夠多聽一點意見、進去做出一些改變。

資方普遍認為環團的倡議太過理想化，彭啟明說，擔任環境部長一職，不會去阻止環團的批評，就像他還沒上任前、就提前被點名應加嚴空評的標準，他隨即去檢視是否有可行方案，確實很快就研究出創新的成果。