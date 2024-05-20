微軟有望釋高通版AIPC

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高通生態系台廠一覽

微軟Build 2024將在美國西岸時間5月21日至23日登場，AI將成為本次大會主軸。微軟先前已釋出預告，稱旗下Copilot服務將推出更多AI應用，預料新AI功能將在會中陸續現身；另外，微軟也可能在這次大會中發表與高通合作打造的AI PC。

就目前公布的議程來看，Build 2024將聚焦三大重點，分別是AI、Azure和Visual Studio。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）將在主題演講中暢談AI時代如何開創新的機會、改變開發人員的工作方式並提高產業生產力。

與此同時，微軟也預計會公布更多用於Windows平台環境的AI功能，並說明如何以Microsoft雲端為基礎，建立安全且負責任的 AI解決方案；另外，微軟也將公布GitHub Copilot和Visual Studio新增功能，讓開發者更容易將Copilot AI整合在Windows平台應用服務中。

微軟先前透露，Copilot已深入日常工作流程，已締造全球3.7萬企業訂閱、逾100萬付費用戶的里程碑。

值得注意的是，本次大會微軟還有可能發表與高通合作的AI PC，也就是採用高通推出的Snapdragon X Elite處理器所打造的Windows on Snapdragon PC裝置。

根據外電報導，採用高通Snapdragon X Elite處理器的裝置在微軟內部被稱為「下一代AI Copilot PC」，將會有更新的Windows AI功能，例如AI Explorer（AI檔案總管）。也就是藉由AI，將使Windows 11能夠記住使用者在PC上執行的所有操作，以增強生產力和搜索效率；且AI Explorer不僅能夠記住電腦上執行的操作，還能夠分析當前螢幕上的內容，並根據所看到的內容提供上下文建議和任務。

微軟目前已經公布許多整合AI技術的新版Copilot服務，甚至還推出了在鍵盤上增加新的Copilot按鍵，以最佳化用戶AI體驗的新款筆電Surface Pro 10商務版及Laptop 6商務版。