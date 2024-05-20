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輝達GB200明年出貨衝90萬顆 AI晶片爆發 京元電銅鑼四廠拚擴產

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輝達（NVIDIA）GB200明年出貨上看90萬顆，封測大廠京元電有望受惠。法人指出，京元電去年起搶攻AI晶圓測試訂單，今年持續擴充產能，預計較去年倍增，明（2025）年在輝達AI晶片出貨拉升下，銅鑼四廠有機會進行擴產計劃。

美系外資指出，輝達超級晶片GB200及相關伺服器系統正進行各種測試，明年訂單與供應鏈分配將逐漸明確，預估明年GB200的總出貨量將達90萬顆，市場法人認為，京元電身為供應鏈中的測試大廠營運將持續受惠。

京元電去年AI相關半導體測試接單頗有斬獲，且該公司先進封裝方面，由於台積電去年來積極擴充CoWoS產能，今年產能將較去年倍增，明年也可望續擴產。京元電因承接WoS段成品測試（FT），該公司對今年相關訂單也持正向看法，市場法人則是預期，相關業務極有機會跟隨前段製程的產能擴充幅度，呈現翻倍成長。

京元電已規劃今年產能倍增，但據了解，在AI需求強勁下，京元電在先進封裝的後段測試產能就一路維持吃緊情況。

京元電表示，目前銅鑼一、二廠已在營運中，銅鑼三廠已在擴產中，新產能預計到今年底前將全數開出，預計將創造營收及獲利的更高成長空間，預計未來產能滿載後，銅鑼四廠也將很快動工建置。市場法人預期，以目前AI需求動能強勁程度，京元電有機會明年進行銅鑼四廠的擴產計劃。

不過，市場法人也提醒，雖然AI帶來先進封裝的後段測訂單相當強勁，但京元電今年出售大陸蘇州廠（京隆科技）全部股權後，獲利為一次性認列，但京隆科技約占京元電整體獲利約20％之多，因此市場法人認為，雖然明年有AI訂單快速成長，但無法一次補足出售蘇州廠的獲利缺口，該公司明年獲利恐仍有下滑壓力。

數位孿生、人形機器人...下一波AI浪潮？先進封裝、矽光子CPO...下個半導體決勝關鍵 Ft.知識力專家社群創辦人 曲博

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