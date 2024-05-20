電商齊掀618行情 股價翻揚

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電商4月營收

被視為電商市場年中最大檔的618檔期即將到來，電商富邦媒、網家、91APP*KY、騰雲、東森購物母公司東森國際上演利多行情，17日股價翻揚收紅表現，網家更以漲停做收。

618是僅次於雙11、電商年度第二大檔期，加上端午節慶助陣，電商業者拚折扣更拚買氣，儘管電商來自疫情紅利受惠期正式結束，然線上消費習慣已經養成，電商業者普遍看好本季買氣。

富邦媒、網家股東會即將登場，兩家公司不約而同選在6月19日同一天舉行，根據最新出爐的營運報告書，富邦媒董事長蔡明忠表示，2024年momo將從深化服務核心競爭力為起點，下半年正式啟動「零售媒體廣告」平台活化數據流量變現實力、全新打造「 mo店+」、以及momo直播下半年遍地開花，三大創新能量將為富邦媒帶來長期投資價值。

mo幣發行量2023年已突破百億元，今年將擴大跨足異業聯合行銷、企業福委、企業尾牙贈禮市場，壯大momo點數經濟生態圈。

網家同一天股東會將改選董事，除了和碩董事長童子賢不續任獨董受到關注之外，董事長詹宏志在營運報告書中表示，PChome 將在2024年重返成長動能，今年營運重心著重在強化營運體質、聚焦會員經營並增長活躍用戶比例，並看好3C 市場回溫，網家將放大生活百貨類商品布局、提升商品齊全度與價格競爭力、優化毛利結構。

為求營運效率最大化，網家除優化自動化倉儲效能，亦同步拓展第三方倉儲業務，強化倉儲賦能服務。

在基本面持下，富邦媒4月合併營收約81.2億元，續創歷史同期新猷，17日股價上漲1.89％收在432元。網家4月營收約27.47億元，年減0.51％，預期今年重返成長軌道，17日以36.35元漲停價作收。東森購物母公司東森國際17日股價亦小漲0.25％收在20元。91APP*KY 4月營收1.20億元，創歷年同期新高，年增20.07％，17日股價亦上漲2.12％收在96.4元。騰雲17日股價上升3.19％收在145.5元。