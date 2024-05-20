台達十大股東 一進一出

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台達因搭上AI商機，續保成長動能，台達新出爐的前十大股東幾乎與去年如出一轍，除第十大股東因國泰人壽保險公司加碼持股至1.18％，成功取代大通託管加德新興市場股票指數基金專戶，其他前九大股東都仍固守在本位，與台達站在同一陣營。

台達去年營收以4,012.27億元、年增4.3％，首度跨過四千億元大關，連帶稅後純益333.9億元、EPS 12.86元也同步創新高，寫下連三年一股賺一股的佳績，再加上連12年配息金額超出5元的穩健配息保障，台達成功穩住法人持股，近二年前十大法人股東名單幾乎都保持原封不動，經統計，過去二年，前十大股東名單只有一進一出，僅第十大股東由國泰人壽保險遞補大通託管梵加德新興市場股票指數基金專戶。

不單前十大股東名單少有更動，就連前十大股東的持股也多半呈現「定著」的狀態，除台達創辦人鄭崇華、台達執行長鄭平、台達基礎設施範疇執行副總裁鄭安過去一年一股都沒賣外，前二大股東也續由香港商香達國際、英屬澤西島商英控股公司蟬連，持股比例也續維持在10.3％、8.4％。

即使前十大股東持股出現變動，也都只有微調狀態，其中新制勞工退休基金將持股比例由2.87％調升至3.27％，另舊制勞退工退休基金亦同步增加持股，持股比例由1.2％，增至1.35％，與去年的排名一致，分別位列第四及第九大股東，相形之下，花旗託管新加坡政府投資專戶持股的增幅則較大，由去年的2.72％增加至3.76％，連帶推升排名，由原先的第五名晉階到第三名。

據統計，至今年四月，前十大股東中股權出現微調僅有勞工保險基金，不過減幅也不大，僅由1.37％下修至1.35％，只調整了0.02個百分點。