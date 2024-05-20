陸祭POM反傾銷 台塑：配合調查 僅占首季營收1％

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大陸商務部公告將對原產於歐盟、美國、台灣地區和日本的進口共聚聚甲醛（POM）進行反傾銷立案調查。對此台塑表示，台塑POM年產4.5萬公噸，主要銷往大陸、印度、東南亞；POM屬ECFA項目，銷往大陸免關稅。今年第一季POM營業額5.3億元，僅占台塑首季營業額1％，屬獲利產品，台塑會配合調查。

POM因力學性能良好，表面光滑且緻密，是一款高級電絕緣材料，應用範圍於高剛性，低摩擦和優異的尺寸穩定性的場合。常用於製作化工零件、精密機械零件及傳動零件，被廣泛使用在汽車和消費電子產業，日常生活也有相當多的產品是由其所製成。

常見POM材質用途包括汽車零部件例如安全帶扣、儀表內件、後車箱整理箱扣具等；機械機具齒輪、軸承、彈性凸輪、管道閥門、泵殼體、工具機等；農漁牧可代替部分金屬機具零件、固定網繩鉤具等；服飾及配件背包扣具、工作服扣件、鞋扣、四合扣、繩扣等；戶外登山用品、露營用品、旅行箱束帶扣等休閒娛樂；軍用插扣、強力高拉重型扣具類等，其他如窗簾滑動器、文具、寵物項圈扣具、寵物帶、嬰兒椅、嬰兒車（童車）扣具等。

台塑指出，新港廠區生產工程塑膠聚縮醛樹脂（POM），係自行開發成功。產品依照規格不同，應用於圓棒、板材及扣具、按扣、管件、五金、家庭電器、電子零件、汽車零件、齒輪、軸承、拉鍊等。

台塑鋼為共聚型的高結晶性熱塑型樹脂，具有優異的熱穩定性與機械強度。優良的耐磨耗特性可做為機械零件部件，成型流動性及表面光澤性佳，可適用於射出與押出等加工方式。工廠符合ISO-9001等國際認證，產品通過REACH與UL多項檢驗認定，能滿足各種應用領域需求。