經濟部：助POM業者拓銷海外

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大陸商務部19日宣布，對歐盟、美國、台灣及日本進口的共聚聚甲醛（POM）展開反傾銷立案調查，相關材料運用於汽車配件、電子電器、工業機械和建築建材等領域。

經濟部19日表示，台灣出口POM至大陸市場約4.7萬噸（0.79億美元），占總出口市場的6成，其他市場則是越南、土耳其、印度。以2021年～2023年統計來看，占大陸聚甲醛總進口值約12.7％至14.1％間，為大陸第四大進口來源，次於歐盟、韓國、美國。

前瞻產業研究院數據顯示，2018年～2022年第一季期間，大陸自韓國、泰國和馬來西亞進口的POM（未改質）規模和金額，皆占全國總規模約40％。

大陸當局曾於2017年10月24日起對原產於韓國、泰國和馬來西亞的進口POM徵收反傾銷稅，並於2023年宣布繼續徵收反傾銷稅，實施期限為五年，各公司徵收稅率介於6.2％～34.9％。

經濟部表示，由於相近的出口競爭對手皆面對反傾銷稅或反傾銷調查，後續將由貿易署聯繫業者，把握調查案時效提出調查意見，協助業者後續的貿易救濟，同時啟動異業結盟拓展海外市場，就既有市場、新興市場展開拓銷協助。此外，經濟部也將持續協助石化業低碳智慧轉型，朝泛用型材料升級為特殊高規材料，並促成跨入半導體材料供應。