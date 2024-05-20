輝達將放榜 營收、獲利雙看旺

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

輝達近5季業績

本周美國多家上市公司公布財報，其中以輝達財報最受矚目，因為市場看好輝達上季（2至4月）營收、獲利倍增。另一方面，聯準會也將在本周公布5月會議記錄，被外界視為未來利率走向的參考依據。

去年以來AI晶片需求爆炸性成長，讓AI晶片龍頭輝達業績如日中天。華爾街預期輝達將在22日盤後公布上季營收246.5億美元，與去年同期的71.9億美元相比增加2.4倍。

輝達上季淨利可望達到128.7億美元，與去年同期的20.4億美元相比足足增加5.3倍。排除特定費用後，上季EPS可望達到5.17美元，同樣較去年同期增加5.3倍。

截至今年1月底為止輝達已連續四季財報優於預期，因此不少分析師認為上季財報很可能再度驚艷市場，估計市場信心將推動輝達股價在財報發布前夕上漲。輝達股價在上周周線上漲2.2％，今年以來，股價漲幅已超過90％。

輝達旗下資料中心部門因掌管AI晶片銷售，已成為輝達最大金雞母。該部門營收在去年11月至今年1月的季度創下歷史新高，達到184億美元。華爾街預期上季該部門營收再創新高，達到210億美元。

22日市場焦點除了輝達上季財報之外，還包括聯準會當天發布的5月會議記錄。去年以來美國通膨降溫、經濟成長令市場預期聯準會即將開始降息，激勵美股大漲，但聯準會至今遲遲未透露明確的降息時機，令市場繼續各方揣測。

聯準會先前在5月1日宣布基準利率不變，是連續第六度維持利率不變，且近日又有官員發表鷹派言論，令市場更加關注6月決策動向。

聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）上周末表示，雖然去年美國通膨顯著降溫，但今年以來沒有進展。她表示：「雖然現行貨幣政策有助抑制通膨，但若接下來公布的經濟數據顯示通膨停滯或再度升溫，我仍會主張升息。」