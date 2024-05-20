專家：銅價仍有上漲空間

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在再生能源項目與電動車生產需求攀升的提振下，倫敦金屬交易所（LME）銅價2月初迄今漲幅超過26％，成為今年表現最佳的大宗商品之一。前高盛商品研究部門主管庫瑞（Jeff Currie）看好銅價仍有更多上漲空間，甚至表示這是他職涯中看過最棒的投資機會。

全球需要大量的銅來支持各項發展計畫，包括打造電動車到升級電網與數據中心等。但新礦場的開發速度緩慢，且因政治因素與環保考量而變得更困難。

需求暴增與供應疲弱間存在極大落差。倫敦銅價17日每公噸攀抵1萬300美元的兩年高點。紐約商品交易所（COMEX）7月期銅收高3.6％，以每磅5.05美元作收，改寫歷史收盤新高。

現為私募巨擘凱雷集團（Carlyle Group）能源路徑團隊策略長的庫瑞近日接受播客節目Odd Lots訪問時表示，做多銅價是「他30多年從業生涯裡見過最吸引人的交易」。

庫瑞以縮寫「RED」來概括推動銅需求增長的三大結構性因素。其中，「R」代表再分配政策。他認為，低收入族群「消費的商品比例高於高收入族群」，而這群人是現行低失業率的最大受益者。且目前全世界的政策持續強化這些低收入族群的商品消費能力。

「E」代表環境政策。各國政府近年來「加速推動」綠能政策並提高相關資本支出，進而拉抬銅的需求。

「D」則是去全球化的意思，也可以代表國防。換言之，去全球化趨勢與各國不斷提高軍事支出，將進一步支撐銅需求增加。

多數經濟學家預估銅價漲勢將一路延續至2025年，因為銅價上漲代表的是綠能科技時代的到來，使得該金屬成為全球能源轉型的關鍵資產。這除了對於交易商來說是一個賺錢的大好機會，也凸顯全球經濟與環境政策深深影響商品市場。