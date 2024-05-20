OpenAI解散風險管控團隊

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外媒引述消息報導，在團隊兩位重要領導人離職後，OpenAI已經解散致力於管控人工智慧（AI）長期風險、成立不到一年的Superalignment團隊。這使得OpenAI如何全力推進AI技術同時控管風險的議題再度浮上檯面。

知情人士表示，OpenAI已解散該團隊，部分成員將被分配到公司其他單位。

OpenAI共同創辦人蘇茲克佛（Ilya Sutskever）與機器學習研究員雷克（Jan Leike）14日相繼宣布離開OpenAI。兩人負責領導Superalignment團隊。

OpenAI去年7月宣布成立Superalignment，該團隊將專注於「科學與技術突破，以引導與控制比人類更聰明的AI系統」。OpenAI當時承諾，未來四年內將投入20％運算能力至該計畫。

但消息人士透露，該團隊的資源請求經常遭到OpenAI拒絕，導致該團隊難以做事。

儘管Superalignment成功發表一系列安全研究成果，但隨著新產品發布占用公司愈來愈多心力，該團隊認為自己必須爭取到更多資源。

雷克17日在X社交平台上表示：「我加入OpenAI，是因為我認為這間公司是進行這類研究的最佳地點。但我與OpenAI高層對於公司優先要務的想法分歧已有一段時日，目前已到達臨界點。」

雷克認為，公司應將更多資源分配給AI安全、監控、準備與社會衝擊。OpenAI必須成為一家「安全第一的AGI（通用AI）公司」。

他表示：「建造比人類更聰明的機器是一項危險工作，但過去幾年以來，安全文化與流程的重要性遠不如新穎產品。」

蘇茲克佛更是OpenAI去年宮鬥的主角之一。他與OpenAI舊董事會成員當時解除執行長奧特曼職務。這場人事鬥爭的根本原因是，蘇茲克佛與奧特曼對於AI發展抱持不同看法，前者認為應確保AI不會傷害人類，後者則致力於推動新技術。