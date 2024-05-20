穩房市出招 以購代建一舉多得

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近一年大陸住宅銷售情況

大陸穩房市火力全開。上周官方一口氣推出四項重磅政策，包括下調購房頭期款比例、調降公積金貸款利率、取消房貸利率下限，其中最為外界關注的則是收購庫存房源充當保障房的「以購代建」。專家分析，這不僅可緩解房企資金壓力、亦可降低庫存，可說一舉數得，有望助力房市止跌回穩。

央視新聞報導，近期已有多個城市和地區先後推出「以購代建」相關政策。杭州臨安區近日就宣布，要收購一批商品住房作為公共租賃住房；紹興越城區也批量購買商品住宅用於人才安居工程。南京則表示，將適當改建或收購存量住房用作保障性住房，活化閒置土地和房屋。

官方之所以推出這個政策，主要是去年以來，房市觀望氣氛濃厚，使得庫存總量不斷加大。統計局數據顯示，以去年4月來說，住宅銷售面積年增率仍有2.7％，待售面積年增率則為15.4％；今年4月，住宅銷售面積年增率已下滑到-23.8％，反觀待售面積年增率則增加到23.9％，可見民眾普遍不敢進場，成為房市低迷不振的主因。

專家分析，今年房市氣氛之所以更加低落，一方面是因為預估3月會出現的房市小陽春沒來，市場需求進一步萎縮，從而導致新一輪降價，市場觀望氣氛更濃。另一方面，儘管去年以來二手房交易在回升，但回升的數量趕不上掛牌賣房的數量，各地二手房掛牌量都在創新高所致。

在此背景下，多地先後推出「以購代建」主要有兩個目標：一是加快存量商品房去庫存，二是助力保交樓和房地產融資協調機制「白名單」的建立，以緩解房企的資金困局。首都經濟貿易大學城市經濟與公共管理學院教授趙秀池表示，通過收購存量住房改為保障性住房，可以實現一舉多得的效果。

趙秀池解釋，以購代建一方面可讓開發商的建案實現其價值，另一方面增加了保障房供給，擴大更多家庭的保障，雙軌驅動房市平穩健康發展。

專家表示，在房市調控政策轉向「去庫存」的背景下，以購代建政策的實施能夠緩解部分房企的資金壓力，為房市帶來短期的穩定性，進而創造正面效應。專家也表示，各地方政府具體執行的過程中，除了對資金來源的可持續性，以及這些吸納商品房後的運營管理能力，也是考驗政策成效的關鍵。