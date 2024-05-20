增發國債項目開工率達72％ 拚6月底全開工

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大陸全國人大常委會於2023年10月表決通過關於批准國務院增發國債和2023年中央預算調整方案的決議，預計增發公債人民幣（下同）1兆元，被視為大陸穩經濟重要措施。大陸發改委19日表示，目前增發國債項目開工率達72％，剩餘項目將力爭在6月底前全部開工。

央視引述發改委指出，目前增發國債涉及的1.5萬個項目中，共1.1萬個已開工建設，災後復原重建計畫整體進展較快，京津冀3省市的工程開工率達95％，其中，學校、醫院、供水、道路等災後重建的民生工程已基本完工，可及時投入使用。

發改委副主任劉蘇社3月曾表示，截至2024年2月，已經分三批下達完畢1兆元增發國債項目清單，增發國債資金全部落實到1.5萬個具體項目。從支援領域來看，有超過半數增發國債用於防洪排澇等相關水利設施建設，超過2,000億元用於京津冀等地的災後重建，其餘資金主要用於自然災害應急能力提升，以及森林火災等綜合防治體系建設。

外媒此前報導，發行特別國債為中國大陸加強刺激力道，以保持經濟穩定成長的方式，並且提供更加靈活的空間。本次增發的1兆元公債，全部透過轉移支付方式安排給中國大陸各地方使用，全數列為中央財政赤字，還本付息由中央承擔，不增加地方償還負擔。

劉蘇社表示，發改委建立增發國債計畫的調度機制，對計畫進度進行全面調度。將督促地方加速工作進度，會同有關部門進行實地督導，推動這些項目在今年上半年全部開工，在年內形成更多的實物工作量，特別是督促部分災後重建項目在今年汛期前建成投用。