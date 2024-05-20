第2波整頓潮 地方金交所再關5家

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時隔近兩月，大陸年內第二輪地方金融資產交易中心（簡稱金交所）的整頓風暴再度來襲。近日，深圳、山東、吉林、江西和青島相繼取消轄區內金交所。今年經歷兩輪整頓後，大陸全國接近一半的金交所面臨關停命運。

券商中國報導，5月10日宣布關停的金交所分別是江西贛南金融資產交易中心、吉林東北亞創新金融資產交易中心、山東金融資產交易中心、深圳市銀通前海金融資產交易中心、青島國富金融資產交易中心。另外，福建在4月22日宣布，取消福建海峽金融資產交易中心的業務。廣西在4月28日公告，取消南寧金融資產交易中心的金融資產類交易業務。

業內人士透露，從3月到5月這波金交所的關停潮，共有11家地方金交所被關停，等於27家地方金交所已有近半走入歷史，這也象徵官方大力整頓決心。消息人士稱，除了北京金融資產交易所將繼續運作，其餘各地存留的金交所將相繼關停，或更改名稱、變更營業範圍或直接註銷。

界面新聞報導，自2010年起，金交所開始在大陸各地湧現。2010年5月，大陸首家全國性的金交所－天津金融資產交易所成立，還獲得了大陸兩大資產管理公司（AMC）長城資管、東方資管的入股加持。

隨後各地金交所百花齊放，但不少打著相同名號的「偽金交所」出現，成為地下融資、違規理財市場的溫床，金融系統風險因此升溫。大陸國務院因此在2011年11月公布「清理整頓各類交易場所切實防範金融風險的決定」，成為整頓清理交易所的開端。

至於大力整頓關停地方金交所，則是在2021年12月中旬，當時銀保監會、證監會開始對各地金交所展開現場檢查，在同年12月底，遼寧率先公布取消金交所，開出關停的第一槍。2022年江蘇、河北等地金交所也先後關停。

2023年12月，證監會發文表示「嚴厲打擊『偽私募』，清理整頓金交所」之後，今年3月，湖南、重慶等地的金交所吹起熄燈號。