統計局前局長：建議實行退休年齡區間自願選擇

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大陸人口老齡化日趨嚴重，總人口規模在2023年連續第二年下降，退休延遲政策再受關注。大陸統計局前局長馬建堂出席首屆深圳金融論壇時表示，應順應長壽時代的到來，破除勞動市場的年齡歧視，在延長退休政策方面，建議實行退休年齡區間的自願選擇制度。

大陸國家統計局1月公布數據顯示，2023年底大陸總人口為140,967萬人，年減208萬人，人口總和生育率在全球主要經濟體中位居倒數第二。全年出生人口為902萬人，減少54萬人，死亡人口則為1,110萬人。

新浪財經19日引述馬建堂表示，現在生活水準提高，過去老年人的統計標準也應該調整，認為60～70歲是「青年老年人」，70～80歲是「中老年人」，80歲以上為「老老年人」。馬建堂強調，60～70歲的人身體很好，有求職和工作的需要，要支持這一部分人再就業的需求。

現行大陸退休政策顯示，男職工退休年齡為60歲、女幹部55歲、女工人50歲。此前公布的「中國養老金發展報告2023」進一步預告，延遲退休政策推出在即，65歲可能是調整後的最終結果。

馬建堂對於延長退休政策，建議實行退休年齡區間的自願選擇制度，例如60歲～65歲都是男性法定退休年齡區間，允許每個人根據自己的工作和實際情況來選擇退休年齡，再根據具體的退休年齡確定其退休金。

面對人口紅利流失危機，大陸統計局2月公布「2023年國民經濟和社會發展統計公報」時強調，大陸勞動年齡人口平均受教育年限提升至11.05年，人才資源總量、科技人力資源、研發人員總量均居全球首位，人口紅利正在加快向人才紅利轉化。