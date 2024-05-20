比特幣 今年上看10萬美元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

比特幣利好因素及走勢分析

美國通膨數據放緩，引發幣圈狂歡，幣圈專家分析，比特幣技術線型突破關鍵價位6萬4,555美元，預期幣價接下來走勢良好，有望突破前高7.3萬美元，且今年推估的高點10萬美元也有望達標，近期比特幣上漲可歸納因美國通膨降溫、比特幣現貨ETF資金淨流入、比特幣減半三大效應激勵。

幣修學分共同創辦人周律辰表示，比特幣成功守住5萬7,408美元下檔支撐價位，再度突破6萬4,555美元的上行關卡，代表後續走勢良好，有望突破原歷史高點的7萬3,780美元，預估今年衝破10萬美元不是問題。

這波比特幣上漲表現，來自美國通膨數據降溫的影響，自非農就業人數公布新增17.5萬人、低於預期，代表通膨降溫的訊號，增加市場對聯準會今年降息的預期。根據Coinbase資料顯示，一些交易商可能也利用價格下跌的機會逢低買進。

幣圈業者認為，美國4月消費者物價指數（CPI）月增率0.3％，比市場預期的0.4％還低，核心通膨創2021年4月以來最低水準，零售銷售數據則與市場預期持平，顯示通膨降溫趨勢，讓投資人鬆一口氣。原市場擔憂今年美國不降息或甚至升息，一度造成虛擬貨幣大跌，如今通膨數據顯示降溫，對風險性資產來說是一大利好消息，包括比特幣等虛擬貨幣在內。

且根據The Block的數據，從美國大、小型比特幣現貨ETF的資金流量觀察，過去一周整個比特幣現貨ETF資金淨流入持續增加，截至16日淨流量約2.57億美元，機構投資人和傳統投資人買盤進場，也有助於比特幣價漲勢。

另根據Coinbase的最新報告顯示，4月比特幣經歷第四次減半後，網路每10分鐘左右產生新幣的數量，從6.25枚減少到剩3.125枚，一夕之間，礦業公司的主要收入來源少了一半，估算每年缺口約100億美元。

幣圈業者認為，減半事件後造成比特幣稀缺性已在發生，這也是推升價格的重要原因之一，且隨著市場需求不變或增加，供給量減少將慢慢推升價格攀下一個高峰，預期其他幣種也會全面跟漲。