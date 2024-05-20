歐盟擬將虛擬貨幣納入UCITS 比特幣看漲

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歐盟正在探詢將虛擬貨幣納入歐盟可轉讓證券集體投資計劃（UCITS）的可能性，幣圈業者認為，若虛擬貨幣順利納入UCITS，可增加虛擬貨幣市場的流動性、正規化與合法化，及投資多元化，將帶動比特幣上漲，但也可能帶來潛在壓力與挑戰，像是監管框架對創新的限制、市場波動性加劇、技術與營運挑戰及對小幣種的排他性等。

HOYA BIT加密貨幣交易所指出，將虛擬資產納入歐洲數兆歐元的UCITS基金中，可為市場注入巨大的資金，且歐洲的市場規模12兆元，比美國ETF影響力更大，能吸引更多機構和個人投資人參與，進而增加市場的交易量和流動性，其次，這也會是比特幣持有者的利多因素，有機會成為上漲的重要原因。

虛擬資產透過這種方式正規化和合法化獲得加強，也促進更多法規和監管創新，確保投資人利益受到保護，提高投資人對虛擬資產市場的信任。

且虛擬資產納入UCITS需要符合嚴格的反洗錢和KYC規範，可推動交易所加強用戶身分驗證和交易監控機制，提升產業透明化和安全度。

UCITS基金可投資多種類型的資產，投資人在受監管的框架下進行多元化投資，有助於分散投資組合風險，同時平衡美國大機構對市場的影響力。

Rybit加密貨幣交易所分析，年初美國比特幣現貨ETF通過後，已引入新一波投資者將幣價推升至歷史新高點，若是歐盟確定將虛擬貨幣納入投資計畫，將有高機率會使比特幣的價格推向新的高峰。

但對這個決策的通過與否，及後續執行的時程，抱持期待但保守的態度，因為加密市場的波動性高、監管不易，不論是合規、技術、政策、資金託管等方面，都需要許多時間成本與人力成本做評估、擬定規則，這也是為什麼當初比特幣ETF批准磨了10年才被核准。

但是，依照投資市場Buy the rumor, sell the news（買消息、賣事實）的走勢規律，光是此一消息，即可振奮市場投資人對於比特幣的長期看好，對幣價而言依然是一個強勁的助力。