國銀數位帳戶將破2,050萬

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國銀近一年數位帳戶數成長情形

國銀數位帳戶去年底已達1,968.61萬戶，近期將公布第一季最新數字，在各銀行積極衝刺下，初步統計第一季將突破2,000萬戶，預估有機會達2,050萬戶，儘管數位帳戶開戶數漸趨飽和，但各銀行鎖定不同族群，持續祭出專屬優惠，全力衝刺客戶黏著度。

以去年各季數數成長來看，每季都有90萬戶以上的新開戶數，根據去年底數字，台新銀行363.88萬戶居冠，國泰世華銀行224.95萬戶居次，其他連線銀行、永豐銀行、第一銀行、中信銀行都突破百萬戶，至於華南銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、彰化銀行、聯邦銀行、合庫銀行、王道銀行也都有50萬戶以上。

公股銀數位帳戶龍頭一銀統計至3月底，iLEO數位帳戶總開立戶數近167萬戶，第一季開戶數較去年第四季成長近6.9％，今年目標為開戶數180萬戶。除帳戶數持續提升外，也積極與旗下子公司合作，將第一金證券e鍵開戶功能整合，強調提供客戶一站式線上開戶服務。

華銀統計至3月底累積近93萬戶，存款餘額約200億元，目標將鎖定全新客戶，以SnY數位帳戶高優惠及便利性，結合跨行提款轉帳免手續費、信用卡消費高回饋、外幣結匯匯率優惠等多項優惠吸引新戶開戶，今年目標較年增20％。

彰銀截至3月底e財寶總帳戶數約83萬戶，較去年底成長7.8％；臺灣企銀截至3月底Hokii數位帳戶新增戶數，較上季成長逾10％，較去年同期成長逾60％、存款餘額成長率逾16％；土銀數位存款帳戶至3月底較去年底成長33％；合庫銀至3月底，新台幣及外幣數位存款帳戶申辦逾72萬戶，較去年底增加約4.3萬戶，成長約6％，今年台、外幣數位存款開戶數以成長20萬戶為目標。

遠東商銀Bankee社群銀行成立五年多來，總存款餘額去年突破170億元，戶數增加27.6％至21.5萬戶，今年首季戶數超過23萬人，新增存款餘額也創歷史新高，Bankee社群銀行提供獨特的社群圈機制，已吸引4萬多名客戶邀請親友加入而成為社群圈主、線上分行。