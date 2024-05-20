數位帳戶 20～39歲族群占最大宗

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數位帳戶方便開戶、轉帳、理財等，受年輕人青睞程度高，各銀行在數位帳戶發展趨向飽和，皆從獲客導向逐步轉換成將客戶導向其他金融服務，如信用卡、投資理財等金融服務，透過客群經營提供差異優惠，達到活化既有客戶及商品跨售的策略。

公股銀主管強調，數位帳戶成長率已逐漸趨緩，未來將朝向業務深耕方向，並透過各式優惠活動主題，吸引客戶使用。客戶分布上，大多數銀行女性略高於男性，且年齡占比最大是20歲～39歲族群。

第一銀行統計，iLEO數位帳戶用戶年齡層平均為35.5歲，整體平均活存餘額約6.4萬元，性別部分男性占43％，女性占57％，客群分布以30～39歲小資上班族為最大宗；華南銀行SnY數位存款帳戶女性占比55％，也是高於男性，其中青壯年的18～44歲族群占整體72.96％。新台幣帳戶餘額1～10萬元，約占35％為大眾。

合庫銀新台幣數位帳戶年齡主要介於21～50歲，又以21～30歲占比最高，其中女性略高於男性，截至今年3月底止，新台幣活存餘額約114億元。合庫銀主管指出，數位帳戶除提供客戶高利活存及跨行提款、轉帳手續費減免優惠，也提供可於申請數位帳戶同時申請信託帳戶、設定為證券交割帳戶等附加功能，方便客戶使用。

彰化銀行至去年底的e財寶存戶主要年齡分布於30～39歲，性別為男女平均分布，開戶區域多以雙北市為主，平均存款餘額逐年增加；臺灣企銀Hokii數位帳戶平均年齡36歲，客群以20～39歲的小資族最大宗，並且北部用戶佔49％、中部佔27％、南部佔23％及東部佔1％，可愛的企鵝形象最受女性用戶喜歡。

遠東商銀Bankee社群銀行目標客群鎖定35歲以下年輕小資族群，希望透過社群圈機制，以利息回饋方式幫助年輕人存錢圓夢，區域來看，原屬都會型銀行的Bankee，打破傳統分行受地域性限制，擴展原本較難接觸到的偏鄉和離島等地區客戶，創造分布更廣且更多元的成果。