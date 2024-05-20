比特幣上漲 六款山寨幣具潛力

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比特幣價格回漲，根據國外幣圈分析師強調，經驗顯示比特幣價格上漲，山寨幣均會跟進，其中有六種相對具更大潛力，包含ZK、BALLZ、PORTAL、BOSON、VMINT和MONAI，也有三種山寨幣因不再符合上架規定被幣安下架，分別是DREP、MOB、PNT。

分析師Rekt Fencer指出，山寨幣通常在比特幣價格上漲後開始，觀察比特幣先前突破歷史前高，山寨幣也跟隨比特幣腳步創價格新高，且價格漲幅甚至會較比特幣更高，預期六種具有巨大潛力的山寨幣可以關注，一是Polyhedra Network（ZK幣），核心要旨是零知識證明技術建構下一代Web 3的互通性、可擴展和隱私的專案；二是Wolf Wif（BALLZ幣），這是來自狼迷和時尚內衣愛好者的迷因幣，強調公平、公正和包容性。

三是PORTAL幣，主要出現在區塊鏈遊戲場域，可連接不同的區塊鏈網絡；四是BOSON幣，主要是用來實現實體商品作為NFT的代幣化、轉移和交易；五是VMINT幣，是用來增強加密產業的AI市場交易活動；六是MONAI幣，也同樣是加密產業的AI項目，主要是要建構生成式AI工具，並串聯區塊鏈網絡的活動。

三種山寨幣4月被幣安下架，包括DREP幣、MOB幣和PNT幣，據幣安的公告指出，當代幣不再符合上架標準，或有重大產業環境變化時，就會進行深度審核，且可能下架處理，考量的點包括團隊對項目的承諾、項目推進時的水準與品質、交易量與流動性、網路與智能合約的穩定性、社群維護、定期審查的積極性、不道德或欺詐行為，以及符合監管新要求。