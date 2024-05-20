純網銀存放比 今年拚70％

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純網銀第一季財業務情況

鯰魚積極拚求生。根據金管會的統計，目前三家純網銀今年首季累積虧損59億元，相較去年首季虧損60億元些微下降，在代表銀行傳統本業指標的存放比，已有顯著改善，去年首季存放比僅32％，今年首季提升到54％，今年底有機會往一般銀行的70％邁進。

三家純網銀為將來銀行、LINE Bank（連線銀行）與樂天銀行，據金管會統計，至3月底三家累積虧損58.9億元，較去年3月底虧59.9億元，年減1億元。其中連線銀行虧30.36億元，年增10.9億元或56％；樂天銀行虧20.13億元，年增5.41億元或37％；將來銀行虧損8.41億元，年減17.32億元或67％。

依金管會推估，純網銀問世後至少需要3～5年才有可能損益兩平，最早開業的樂天銀行才剛要進入第四年，連線、將來設定目標約在2025年、2026年，預期三家損益兩平的關鍵時間點在2025年～2026年。

純網銀在銀行的核心業務存放利差也有顯著提升，最重要指標就來自存放比。據金管會統計，去年3月底三家存款餘額948億元，放款312億元，存放比約32.9％，經過近兩年積極拓展放款業務，至今年3月底，三家存款餘額1,200億元、放款649億元，放款大增1倍，存放比跟著提高到54％，越來越接近一般傳統銀行存放比70％。

三家純網銀今年存放比皆改善許多，至3月底存放比最高是連線銀行62.8％，去年3月底52.9％，且目前不管存款與放款金額，都是三家中最高，存款達667億元、放款達419億元；將來銀行存放比去年3月底僅14.6％，今年3月底提高到50％，主要是放款大增2.7倍，去年3月底只有39億元，今年3月底增到145億元；樂天銀行存放比也從去年首季的12.2％，今年首季提升到34.9％，也是受惠放款量年增59億元、達2.3倍之譜。