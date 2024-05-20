純網銀力爭 放寬四大業務

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純網銀拚反轉虧損，極力向金管會爭取四大業務開放，包含法人客戶開戶、參與聯貸、證券投顧資格、與電信業異業合作賣保險等，金管會近期已針對法人客戶開戶、參與聯貸有所放行，至於能否申請證券投顧資格、與電信業異業合作賣保險，兩項業務金管會還在研議中。

為增加獲利動能，純網銀在業務拓展上展現企圖心。金管會表示，目前純網銀已有來申請兩大業務試辦，包含法人戶的開戶、參與聯貸案，法人戶開戶開放可用線下方式輔助完成身份驗證，三家純網銀都有申請此案的試辦；參與聯貸案則有兩家純網銀試辦中，依試辦計畫，純網銀不能擔任主辦行或管理行，可線上進行文件「盡職調查」（DD），以國內、新台幣聯貸案為主。

銀行局副局長林志吉表示，5月有與純網銀座談，業者有再爭取兩大業務放寬，一是爭取證券投顧資格，二是跟電信業者異業合作推廣保險業務。去年已經開放了純網銀可以銷售境內外基金，但是純網銀希望可以放寬檔證券諮詢顧問業務，也就是除了賣基金之外，也能夠推薦個別有價證券，但是現行法規有規範每股淨值不能低於面額，是否放寬兼營投顧的規定，證期局還在研議中。

其次，將來銀行有提出與電信業者異業合作推廣保險業務，目前正由保險局研議中。保險局說明，純網銀是希望可以兼營保經代，取得保經代的資格，目前擬定會請純網銀先來報告詳細內容，讓純網銀業者可以先申請試辦，若試辦期間都沒有問題，與法規有所衝突，再來研議是否要修自律規範。

三家純網銀發展速度不同，至3月底連線銀行開戶數最多、有180.9萬戶；第二名將來銀行35.9萬戶；樂天銀行開戶數為21.9萬戶。