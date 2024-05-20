陽明十大股東 台驊、中環入列

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陽明海運前十大股東

航運族群今年股東會季到來，由陽明海運24日打頭陣，今年有雙運河危機、運力創紀錄、運價逆勢飆、董監改選等四大題材受矚目。陽明前十大股東名單也出爐，四進四出，市場暱稱「航海王」、「大韭菜」的台驊、中環上榜，新進榜者為新制勞退基金、中環、玉山商銀、新加坡主權基金。

海運市場充滿變數，陽明海運董事長鄭貞茂在致股東報告書表示，紅海危機與巴拿馬運河低水位等海上要道變化，對航商造成不確定性影響；Alphliner最新預測，今年艙位供給成長9.7％、航運需求成長3％，面臨供需失衡態勢；以及法令監管強化、低碳轉型挑戰。

鄭貞茂指出，陽明持續關注變化，採取五大保守穩健策略因應，包括靈活航線配置、強化成本管控，最大化裝載率、提高櫃量平衡，優化作業流程推動機器人與AI科技應用，研議碼頭／堆場等泛本業投資機會，尋求與物流業合作。

除了陽明，5月底陸續登場的航運族群股東會，還有中櫃股東會24日，長榮、萬海股東會28日，長榮航、台驊股東會29日，華航股東會30日等。

以近五日個股表現來看，長榮、陽明、萬海股價分別上漲8.79％、17.2％、9.72％，華航上漲5.08％、長榮航小跌0.53％；若看三大法人籌碼面，外資上周買超個股前十名，陽明居首、買超15.84萬張，華航排第七、買超3.5萬張。

根據陽明年報，前三大股東都是老面孔且持股不變，依序是交通部、國發基金管理會、台灣港務公司，分別持股13.39％、13.17％、4.59％，其次是新制勞退基金持股1.1％、台航持股1.07％、挪威主權基金持股0.65％、中環持股0.62％、玉山商銀持股0.4％、台驊投控0.39％、新加坡主權基金0.36％。

跟陽明去年前十大股東名單比較，梵加德股票指數專戶、先進星光先進總合國際股票指數、富邦特選台灣高股息30ETF基金、富邦人壽都跌出榜單。

台驊表示，目前長榮、陽明股價比淨值低，有淨值護體，目前第二季海運市場看來比第一季好，歐美艙位已滿到6月初，貨櫃雙雄第二季獲利可望優於第一季，第三季進入旺季但充滿變數，還要再觀察。