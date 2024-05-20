量販店百貨化 業績好旺

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本土量販雙雄發展近況

近年來家樂福、大潤發積極引進店中店，繼擴展餐飲、運動服飾鞋專賣店占比之後，居家生雜、家具賣場到親子遊樂場、酒吧、無人麵店等滿足24小時一日需求，百貨化型態不僅拉長留客時間，且挹注單店營收相對增長雙位數，家樂福中原店日前隆重開幕，在無廣宣前提下，業績連日居大桃園之冠。

而在前年加入全聯關係企業的大潤發，3月才合體打造新店型，大潤發總經理Pascal Delval看好新店型未來發展，並以大潤發嘉義店為例，引進IKEA後雖縮小量販店營業規模，但因集市效應，業績反而成長25％。他強調，大潤發未來會以不同型態店型呈現。

家樂福指出，隨著零售無界限，無論是家樂福超市、精緻超市Mia C’bon、家樂福量販店，皆將依商圈屬性不同開出不同型態店型，引進店中店型態行之已久，此次中原店停業近半年，斥資數億元打造升級版Hyper3.0，店舖規模3,000坪賣場除擁有全台最大冷凍區外，並首度引進親子娛樂老虎歡樂世界店中店，及攜手酒條通打開24小時銷售店中店，連日業績居大桃園之冠，相較去年同期更是雙位數成長。

家樂福目前全台擁有店中店品牌，涵蓋迪卡儂、ABCmart、宜得利家具等，中原店導入新品牌老虎歡樂世界、酒條通等，正呼應在地商圈與社區家庭需求。家樂福強調，主要是創造不同亮點與新概念店型，再就不同店型的亮點，持續於既有店進行改裝導入，讓店中店提供消費者更多選擇與遊逛體驗，未來會持續發展不同新店型，店中店導入還要視店型大小而定，24日家樂福南投店亦將開出宜得利店中店，屆時有望再挹注新客群。

大潤發在加入全聯體系之後，店中店品牌從迪卡儂擴展到宜得利、IKEA等店中店，同步全聯大型化之後引進店中店型態亦相當精采。大潤發指出，店中店型態讓顧客時間拉長，也帶動不少遊逛消費，搭配季節性優惠促銷均帶動至少雙位數業績增長。