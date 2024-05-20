星宇超寵股東 送1,500元機票優惠 這天起開放領取

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星宇航空全方位圈粉搶市占，5月底將開出全球首家航空主題燒肉餐酒館，跨足體驗經濟；6月14日舉行股東會，官網最新公佈股東可領取1,500元機票優惠，逾9萬股民嗨；第三季旺季將至，星宇預計7月啟航台北－香港，8月16日開闢台北直飛西雅圖航線，擴大搶攻北美、東南亞、兩岸轉機旅客市場。

星宇官網公告「股東專屬優惠」，今年送1,500元機票優惠，比去年加碼多500元，限市場最後買進基準日4月11日且持有1,000股以上之股東，自6月3日起開放領取股東優惠碼。依集保結算統計，星宇4月12日股東約10.9萬人，扣掉持股未達千股散戶，有逾9萬人符合領取資格。

市場解讀，星宇連兩年送小股東機票優惠，既回饋股東，也可刺激消費，將股東變成顧客，一舉兩得。

星宇也將跨足體驗經濟，聯手胡同燒肉進駐SOGO大巨蛋，推出全球首家航空主題燒肉餐酒館「星胡同」，預計5月30日營業，將星宇頭等艙五感體驗搬到現場，燒肉結合餐酒館，提供跨國界主題套餐。

在航網布局也有重大突破，星宇台北－香港航線進入籌備階段，預計7月正式啟航，暫定每日兩班航班，搭配港澳航線，將更完善亞太市場飛航網絡。

緊接著8月16日起開闢台北直飛西雅圖航線，是北美航網第三個航點，也是星宇布局美國西岸重要航點，具強大轉機功能，擴大北美及東南亞轉機旅客服務。

隨著機隊穩定成長，星宇放大台北－大阪航線運能，每日兩班皆以廣體客機執飛，5月規劃富國島包機，挹注客運營收成長。此外，6月起台北－曼谷航線將增至每日提供兩班飛航服務。