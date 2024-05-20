新一波AI PC備戰 華碩新品5/21上市

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2024年為AI PC元年已是產業共識，主要處理器大廠英特爾、超微、高通等，接續發布算力更強、納入NPU（神經網絡處理單元）的新世代處理器平台，華碩21日即將端出採高通最新Snapdragon X系列處理器、及搭載微軟最新Win 11升級更新版作業系統，AI算力達45 TOPs（每秒兆次操作）的AI PC新品，戴爾也預計至少有兩款新品正在路上，至於惠普、聯想和宏碁等品牌大廠，亦皆已喊出不會缺席的口號，品牌廠齊聚炒熱新型態AI PC產品。

微軟也針對Windows 11發布更新時程，預計6月率先針對ARM架構的Windows裝置，進行基礎更新，下半年才向既有的Win 11用戶發布更新，也因此，華碩即將推出採用Snapdragon X Elite／X Plus處理器新品，可望搶先在微軟最新Win 11 24H2作業系統中升級AI應用，包括正式發布版的Copilot功能，和前一波AI-ready的PC新品區隔。

資策會產研所所長洪春暉認為，在CPU＋GPU＋NPU的混合異構處理器架構發展下，異質運算將為ARM架構的產品在算力層帶來相當利基，致使晶片廠在這一波AI裝置的競爭更趨激烈，作業系統商各擁陣營、打造不同的AI PC生態系走向也將更形明顯。

不過對品牌商而言，配置不同平台架構的產品線愈全面、愈到位，更有利於擴展其產品在不同陣營的AI PC生態系中，擴展或維穩市占。

以各品牌目前在自家PC產品導入的AI應用來看，針對音訊／視訊功能的智能化補強，是各廠必有的應用之一，其次在運作效能管理上，也都有各自的加強模式。其它應用部分，惠普及聯想各有聚焦安全性防護的應用開發，宏碁和聯想並有內容生成相關之應用。

資策會預估，今年全球PC出貨總量將至2.46億台以上，其中AI PC可達3,864.8萬台。未來三年間，AI PC將進入高速成長期，至2026年突破1.32億台、2027年時更將挑戰1.8億台，滲透率亦從近五成拉升至達66％，成為市場主流產品。