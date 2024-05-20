六都以外 預售房價再衝高

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房價漲不停，不僅六都直轄市房價高漲，過去交易規模較小、房價基期較低的非六都縣市也有驚人漲幅，近期八個非六都縣市預售屋房價再奔新高，其中基隆最高房價直逼6字頭，苗栗站上5字頭，雲林、嘉義市、花蓮也都有預售案成交價站上4字頭。

這波由資金效應所帶動的追價買盤，使房價漲勢兇猛，過去低房價的二線城市，不僅1字頭漸成絕響，2字頭只剩偏遠蛋白區、蛋殼區，3字頭房價漸成為常態化，全台各縣市中，僅剩嘉義縣、屏東、台東及離島的澎湖、金門最高房價尚未到見4字頭。

據實價登錄顯示，非六都縣市以新竹縣市房價最高，包括竹北「浩瀚寬郁」、新竹關埔「富宇天雋」近期實登都有近8字頭的成交價，新竹二大精華區房價已直逼新北蛋黃區；同樣受惠竹科效應、高價買盤外擴的，還有苗栗的頭份、竹南，近期竹南鎮大埔地區已有小型建案成交價站上5字頭。

此外，北台灣的基隆市火車站旁訴求海景首排個案「海揚V1」，最高房價達每坪58萬元，進一步推升基隆房價天花板。

也有愈來愈多二線縣市預售屋房價天花板衝至4字頭，例如花蓮市中心的「隆順辻富」今年3月出現花蓮首見每坪40.1萬元的成交價。此外，中台灣由於台中市的快速成長所帶動的買盤外溢效應，也使鄰近的南投、彰化、雲林等縣市，精華區最高房價紛紛上看4字頭。

房地產業者指出，這波房價上漲，不僅高房價的都會區，過去被認為房價較低的非都會區，由於營建成本占房價結構比重較高，受到營建成本上漲影響更大，而一些產業園區、工業區的企業投資設廠，及都會區房價高漲的外溢效應和比價效應，尤其不少二線城鎮挾著利多題材，建商在精華地段、黃金商圈的推案朝向小宅規劃，單價漲幅相當可觀。