中興大學校長 詹富智 貫徹八理念 培養優秀人才

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詹富智小檔案

中興大學創校迄今近105年，成為國內文官培育重要的搖籃！中興大學校長詹富智接受本報專訪時表示，興大校友的人格特質，源於校訓「誠樸精勤」，具專業性、溝通協調強並且勤奮敬業。賴政府520的內閣名單，包括興大校友的行政院長卓榮泰及行政院秘書長龔明鑫等十位校友或教授入閣、為民服務，他聞訊後感到與有榮焉、喜上眉梢。

提到興大的優秀校友，詹富智談興相當高。賴政府520宣誓就職，除了卓榮泰、龔明鑫外，還包括交通部長李孟諺、法務部長鄭銘謙、農業部長陳駿季、海委會主委管碧玲，及人事行政總處人事長蘇俊榮、行政院副發言人謝子涵等人，皆為興大校友。而留任的國安局長蔡明彥，是興大國際政治研究所教授，新任內政部政務次長董建宏，也是該校景觀學程副教授。

詹富智說，興大是「誠樸精勤」的學校，校友都很客氣、認真、協調性好且專業度強，很努力做到極致。這屆新政府官員人數，台大校友排名第一名，興大校友排名第二，且首次從行政院長以下的主要閣員，都是興大人。

詹富智說，興大設有文、農資、理、工、生科、獸醫、管理、法政、電資、醫、循環經濟及創產國際等12大學院，為文官培育的重要搖籃，校友任職公部門人數逾7千名，中高階官員興大人最多，簡任及薦任官等人數，亦為各大學之冠，為台灣公共服務發展的重要骨幹，興大2023年高普考技術類科錄取人數，亦為各校第一。

該校的八大治校理念，包括跨域學習與適才揚性、研究聚焦與優勢整合、友善環境與幸福校園、校務領航與融合共識、綠色大學與社會實踐、永續平台與產研升級、新芽培植與老幹傳承，及創新思維與厚實收益等，透過這些理念培養優秀的人才與文官。

目前興大為中台灣大學之首，長期治校願景共有「學校聲望」、「雙語校園」、「學校建設」、「學校財務」與「永續校園」等面向，目標是世界大學排名晉升全球五百大、各領域排名進入前100大、各院成立國際學程、提升外籍師生比例、建設南投分部、復興校區，及2040年達成淨零排放。興大已延攬中研院院士，包括余淑美、賀端華、李文雄，及鍾正明等人到校或參與學校特色研究中心；另還有三位院士，正在邀請中。

詹富智期許興大的短期目標，以「台、成、清、交、興」願景邁進；至於長期目標，將朝「北台大、南成大、中興大」目標前進。

興大傑出或知名校友的企業家與校長，包括程泰集團董事長楊德華、全國農業金庫董事長吳明敏、燿華電子董事柯文生、遠見天下文化事業群創辦人高希均及逢甲大學校長王葳等多人。

詹富智說，興大人的特質，包括務實專精，回饋社會，以該校傑出校友－程泰集團董事長楊德華為例，雖然出身貧苦，每天回家都要幫忙農務後，才能開始讀書，但楊堅持不懈，最終闖出一片天。這些傑出校友，除自身表現優異，更願意回饋社會，並協助學校栽培優秀人才。

值得一提的是，興大創校101周年校慶推出「興大校友APP」，會員數近1.7萬人，即時提供校友學校最新消息和發展。興大每年遴選傑出校友，至今已有27屆，共計242位，更將於今年籌組「傑出校友暨榮譽校友聯誼會」，進一步凝聚校友的力量，成為學校發展壯大的堅強後盾。

詹富智說，校友是大學珍貴資產、影響力的延伸，興大非常努力與校友連結，希望透過強化校友經營，來達到傳承經驗與獲得更多的資源。