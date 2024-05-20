中興大學致力淨零排放 助企業推動ESG

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中興大學以農立校，農業與自然碳匯的科學研究為全台之首，並率全國大專院校之先，於2022年9月宣誓，將於2040年達到淨零排放。興大近二年致力於輔導與協助推動企業ESG，包括與永豐餘集團、緯穎科技、正隆集團、華邦電子、童綜合醫院，及台灣農林等單位進行產學合作，評估自然碳匯與推動生物多樣性，頗受企業好評。

針對農業與自然碳匯，興大協助企業盤點閒置場域，進行植樹造林，依照企業目標，選擇適當的樹種，計算森林碳匯量，也協助評估業者廠區森林，帶來抗污、降溫、防風及景觀等效益。

回首來時路，興大校長詹富智表示，從小在農村長大，家庭觀念非常傳統，所以他沒有後顧之憂，努力讀書。國中時，因就讀私立中學，住在學校宿舍，當時年紀還小，承受著離鄉背井的孤獨，經常都是自己一個人，從那時候開始，就養成獨立自主與互相幫忙的人格特質。

詹富智迄今還感念明道中學時期的國中導師曾麗娟，對他的關懷與照顧。他就讀台中一中的第一個月，即第一次月考前夕，曾老師特地到一中宿舍鼓勵他，讓他感受到關懷，去年8月1日「第17任校長就職典禮」時，特別感謝曾老師的與會。

詹富智強調，好的老師會影響學生一生，且許多影響是長久，學生會慢慢體會到。他早期進入興大後，也獲得系上老師們的協助。