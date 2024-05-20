工業區廠商聯合總會：期許新政府 打造最優化環境

中華民國工業區廠商聯合總會期許新政府執政後，能夠秉持政策的延續性，以穩定的漸進式創新方式，為我國產業發展打造最優化的產業環境。其次，希望新執政者能於未來在永續發展的終極目標下，完成能源轉型以達穩定供能、確保勞動力與就業市場兩端平衡、深化企業與數位發展、協助中小企業邁向綠色創新轉型，以致提高產業經濟韌性與永續力，確保長期經濟穩定成長之效。

工業區廠商聯合總會理事長賴博司日前接受本報記者採訪表示，長期以來，台灣企業經營面的問題可歸納為「五缺」，以往討論最多的是缺電，但企業界愈來愈關心的則是缺工，且缺工將成為常態，因此2024年大選期間，其各工商團體意見領袖與總統候選人意見交流時，都提及即使願意深耕台灣，卻普遍面臨找不到人的困境。當缺工問題幾乎成為所有企業的共同心聲時，政府應面對並盡快提出解方，避免外向型的製造業將會移轉生產基地、內需為主的服務業則減少投資。勞動力在當前的台灣是極受重視的生產要素，各行各業都需才若渴，此時的政策制定更須審慎，過於偏重在特定的產業乃至個別企業的做法，留下讓整體產業偏頗發展的後遺症，長遠來看，需妥善珍惜每一個產業對整體經濟韌性所帶來的貢獻。

賴理事長更指出，當全球風險化思維當道，對台灣各個產業很有挑戰但同時也帶來許多新的契機點，如今各產業正面臨前有未有的創新改革龐大壓力，應該全力扶持產業朝向切入高速發展的全球供應鏈框架中。然而，傳統產業更是台灣重要經濟命脈之一，應該要適度調整且平衡各個產業別的重視程度，則不能過度依賴高科技製造業，更要確保傳統產業及中小型企業的發展契機及永續策略。更明確提到，其產業園區廠商碰到的挑戰很多在於資源不足，因此更應該結合跨部會多元計畫資源，而政府則應該針對產業園區持續投入「創新加值」、「淨零碳排」、「雙軸轉型」及「永續人才」等四大策略之相關資源或者補助來加以協助傳統產業園區廠商導入創新思維及深耕升級轉型，以奠定世界級競爭力，開創「贏」戰全球新趨勢。

賴博司理事長強調，中小企業於台灣產業發展占了很重要影響因子，且各產業園區因區位差異形成獨特的產業聚落，為因應不同園區的發展需求，聯合總會採取了一地一區一工作坊的方式，邀請各領域專家學者，實地訪談園區廠協會理事長與區內重要廠商代表。透過這些交流討論，聯合總會深入探討了自身園區在面臨政府積極推動智慧化與低碳化雙軸轉型以及永續發展方面所面臨的挑戰與困境。

綜合各地在地產業園區共通性發展的需求，聯合總會承擔各產業園區的期望與責任，向主管機關提出了相應的政策建言，期望成為未來政府在產業發展政策制定上的參考依據，並協助調整政策資源妥適挹注以促進產業園區的永續發展。