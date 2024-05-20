00878躍國民ETF

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台股股東人數最多前五大個股

根據集保結算所最新公布截至5月17日的股東人數，國泰永續高股息（00878）以將近127萬人刷新台股紀錄，正式超越國民股票中鋼（126.5萬人），成為台灣投資人數最高的標的，也名符其實成為「國民ETF」。

國泰永續高股息4月定期定額交易戶數也較去年底成長超過2成，在存股族最愛的前十名ETF之列，今年以來受益人數增加近10萬人，也是今年人數淨增加前五名ETF之一，整體受益人數穩健成長。

根據最新統計，國泰永續高股息（00878）股東人數已達126.99萬人，比霸榜多年的中鋼126.49萬人多了5,026人，00878自2020年7月成立至今不到四年，締造多項市場新紀錄，17日才進行第二季除息0.51元，創基金成立以來最高，5月17日為除息日，預定於6月13日發放配息，國泰投信官網公告目前規模為2,800億元，與規模最大的元大高股息（0056）差距僅50億元。

台股高股息ETF成為推升台股ETF規模和人氣的主力，目前22檔高股息ETF受益人數突破613萬人，佔台股ETF超過7成的人氣，其中受益人數最多的00878佔高息ETF中2成的人氣，等同每5位高股息ETF投資者中，就有1位支持00878。

專家分析，近期00878規模、人氣、績效同步走揚，主要除了因連續兩季宣布的配息金額創新高，近期金融、航運上漲助攻台股加權指數創新高，多檔重量級ETF換股也可望納入金融股，00878目前所持有的多檔金融股皆為長抱持有，在今年金融股配息提升下，市場正要拉升金融股比重，00878可望成為高股息ETF中的最大獲益者。

國泰永續高股息經理人游日傑表示，00878每年會於5月、11月中下旬進行成分股調整，指數注重企業ESG表現、過去三年的EPS，以及精選市值大的公司，產業較為分散、成分股重疊性和其他高股息ETF相比較低，也是00878最大優勢，對於接下來高股息換股潮的影響也會比較少，是長線投資的優質標的，台股今年呈現多頭發展，投資人可把握機會積極投資。