15檔輝達AI概念股 搶先噴發

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15檔輝達AI概念股

輝達財報將於22日揭露，法人圈對輝達財報預期樂觀，AI股廣達（2382）、技嘉（2376）17日領頭台廠輝達AI概念股大漲，三大法人大敲廣達1.74萬張。投資專家一致對輝達財報看法偏向樂觀，認為屆時AI股有機會重展攻勢。

第一金投顧董事長陳奕光指出，目前市場預估輝達最新一度財報可望繳出200％營收年成長，獲利更將年增440％，每股稅後純益（EPS）5.5美元，全年將達25美元，2025年達30～35美元，近來輝達股價愈漲本益比（PE）愈低，22日發表未來展望也一定非常好，近來廣達及鴻海發表AI的看法也非常好，「好戲才剛要開始」。

篩選輝達AI概念股17日大漲1％～6％之間的個股有力致、勤誠、廣達、技嘉、京元電子、和碩、辛耘、穎崴、嘉基、奇鋐、旺矽、雙鴻、閎康、景碩、日月光投控等15檔。其中，廣達獲三大法人大敲1.74萬張最多，和碩也獲法人加碼4,560張，力致、勤誠、技嘉等也各有一、二千張。

第一季財報已於15日全數公告，上述輝達AI股整體獲利表現不錯，勤誠第一季EPS高達3.03元，年增達1,217.39％，力致第一季EPS也衝高至1.61元，年增302.5％，景碩第一季EPS為0.05元，年增150％，另外，廣達及技嘉EPS也都年增8、9成以上。

AI股近來整體漲勢不如去年，近期反應優異的營收及財報，個股零星表態上漲，AI重量級指標股廣達17日表態強彈逾3％，技嘉16日法說會也釋出最新GB200伺服器已準備就緒，與AI PC、板卡三箭齊發，股價突破季線，輝達AI概念股蓄勢待發，法人圈看法偏樂觀。

國泰證期顧問處經理蔡明翰說，要留意輝達22日財報公布結果以及輝達股價對AI股的帶動表現，近來部分AI股已將之前下跌的漲回來，要密切注意是否在財報公布後出現財報利多公布後股價下跌，「但拉回來不恐慌，拉回來就是買點」，AI股仍是台股多頭主軸。