9檔ETF本周上演除息秀 這檔配發3.38元 今最後買進日

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全民瘋配息，台股即將進入除權息旺季，而復華台灣科技優息（00929）、新光A-BBB電信債（00867B）、復華富時高息低波（00731）等9檔ETF也將於本周除息，此外，台新臺灣IC設計動能（00947）、中信優息投資級債（00948B）等2檔ETF新兵也將於本周展開募集，獲得市場高度關注。

根據CMoney統計，21日有復華富時高息低波、新光投等債15+、新光15年IG金融債、新光A-BBB電信債、復華台灣科技優息，今（20）日為參與領息的最後買進日；22日有復華能源債、復華製藥債、復華新興企業債；23日有永豐ESG低碳高息，總共包含了6檔債券ETF與3檔台股高股息ETF。

9檔ETF本周除息

高股息ETF方面，復華富時高息低波每單位配發3.38元，成立以來最高配發金額、現金股利殖利率4.36％；而位列台股ETF規模第五大的復華台灣科技優息則是配發0.2元、現金股利殖利率0.98％，周五成交量突破19萬張，為上市櫃成量第三大、ETF成量第一大標的；永豐ESG低碳高息配發0.35元、現金股利殖利率1.71％，為台股唯一檔同時具有低碳及高股息選股因子的ETF。

債券ETF方面，據現金股利殖利率排序，依序為復華新興企業債、復華能源債、復華製藥債、新光15年IG金融債、新光A-BBB電信債、新光投等債15+，現金殖利率在1.28％至0.92％之間。

此外ETF新兵中，本周也有台新臺灣IC設計動能ETF、中信優息投資級債將分別於20日、22日展開募集，最快預計6月掛牌，其中，台新臺灣IC設計動能為首檔聚焦IC設計族群的ETF，成份股於每年2、5、8、11月季定審，並採用季配息機制，每年1、4、7、10月除息。

中信優息投資級債則為全台第一檔10元計價的債券ETF，採用月配息機制。中國信託投信固定收益投資科主管張勝原表示，投資人在等待降息階段，可配置追求較高息收的投資等級債，追求收益機會的同時，也降低信用、流動性等風險。

新光A-BBB電信債經理人王韻茹也表示，市場不斷校正美國降息路徑的同時，未來債市面對壓力不小，價格相對較具波動，如果從殖利率角度分析，現階段優質產業投資等級債券，例如電信債等等，高息吸引力相當誘人，中長線績效值得期待。

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